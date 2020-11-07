Общероссийский народный фронт провел мониторинг состояния теплоизоляции труб отопления в городах России. И перевел итоги в количество котиков, которые смогли бы погреться на такой инфраструктуре.
Всего эксперты движения выявили более 55 км поврежденных теплотрасс в 64 регионах России. Если учитывать, что среднестатистическому коту нужно около 30 см для согрева, то этой зимой не замерзнуть могут более 180 тысяч котов.
Кстати, ОНФ даже рейтинг по этому показателю составил:
«Надо вернуться к вопросу формирования государственных программ по модернизации инженерных сетей за счет выделения федеральных средств. В том числе, как и предполагалось ранее, через Фонд содействия реформированию ЖКХ в виде прямого софинансирования до 300 млн. рублей на реализацию через концессии долгосрочных инвестиционных проектов», – считает руководитель регионального исполкома ОНФ в Алтайском крае Сергей Войтюк.
Он также отмечает, что такие затраты нельзя перекладывать только на плечи инвесторов. Нужны серьезные государственные инвестиции.
По всем выявленным повреждениям теплотрасс активисты ОНФ вместе с местными органами власти и собственниками теплосетей составят график ремонта повреждений.
Лучше бы занялись проверкой наличия лекарств в аптеках и мест в больницах ! Чем котов считать !