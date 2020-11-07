Здесь могут согреться 10 тысяч котов. ОНФ провел мониторинг изношенности теплотрасс Барнаула

Новости 03.11.2020 11:38 553

Общероссийский народный фронт провел мониторинг состояния теплоизоляции труб отопления в городах России. И перевел итоги в количество котиков, которые смогли бы погреться на такой инфраструктуре.

Всего эксперты движения выявили более 55 км поврежденных теплотрасс в 64 регионах России. Если учитывать, что среднестатистическому коту нужно около 30 см для согрева, то этой зимой не замерзнуть могут более 180 тысяч котов.

Кстати, ОНФ даже рейтинг по этому показателю составил:

Ярославская область, г. Переславль-Залесский , микрорайон Чкаловский – 16,6 тысяч котов (повреждения на 5 тысяч метров);

, микрорайон Чкаловский – 16,6 тысяч котов (повреждения на 5 тысяч метров); Иркутская область, г. Рудногорск , ул. Вокзальная, Школьная, Почтовая, Первомайская – 13,3 тысяч котов (4 тыс. м);

, ул. Вокзальная, Школьная, Почтовая, Первомайская – 13,3 тысяч котов (4 тыс. м); Алтайский край, г. Барнаул , по ул. Попова (от ул. Трактовой) – 10 тысяч котов (3 тыс. м);

, по ул. Попова (от ул. Трактовой) – 10 тысяч котов (3 тыс. м); Республика Крым, г. Саки , ул. Морозова, Набережная, Фещенко – 7,6 тысяч котов (2,3 тыс. м);

, ул. Морозова, Набережная, Фещенко – 7,6 тысяч котов (2,3 тыс. м); Волгоградская область, г. Волгоград , Памирский пр. – 6,6 тысяч котов (2 тыс. м);

, Памирский пр. – 6,6 тысяч котов (2 тыс. м); Хабаровский край, г. Хабаровск , ул. Совхозная – 6,6 тысяч котов (2 тыс. м);

, ул. Совхозная – 6,6 тысяч котов (2 тыс. м); Пермский край, г. Пермь , ул. Магистральная – 6,6 тысяч котов (2 тыс. м);

, ул. Магистральная – 6,6 тысяч котов (2 тыс. м); Республика Крым, г. Симферополь , ул. Лермонтова, Куйбышева – 5,6 тысяч котов (1,7 тыс.м);

, ул. Лермонтова, Куйбышева – 5,6 тысяч котов (1,7 тыс.м); Челябинская область, г. Челябинск , ул. Российская, Красного Урала, Энгельса и еще 15 адресов – 3,5 тысячи котов (около 1,05 тыс. м);

, ул. Российская, Красного Урала, Энгельса и еще 15 адресов – 3,5 тысячи котов (около 1,05 тыс. м); Хабаровский край, г. Хабаровск, п. Березовка, кв. Мира, Пограничный – 3,3 тысячи (1 тыс. м).

«Надо вернуться к вопросу формирования государственных программ по модернизации инженерных сетей за счет выделения федеральных средств. В том числе, как и предполагалось ранее, через Фонд содействия реформированию ЖКХ в виде прямого софинансирования до 300 млн. рублей на реализацию через концессии долгосрочных инвестиционных проектов», – считает руководитель регионального исполкома ОНФ в Алтайском крае Сергей Войтюк.

Он также отмечает, что такие затраты нельзя перекладывать только на плечи инвесторов. Нужны серьезные государственные инвестиции.

По всем выявленным повреждениям теплотрасс активисты ОНФ вместе с местными органами власти и собственниками теплосетей составят график ремонта повреждений.