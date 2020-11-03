30 тонн навоза. Алтайский ученый рассказала, как повысить урожайность культур

Новости 03.11.2020 13:00 1068

Почему в Алтайском крае урожайность может быть ниже чем в других регионах? Спасут ли нас удобрения и как правильно использовать навоз? На эти и другие вопросы «Политсибру» ответила директор НИИ химизации сельского хозяйства и агроэкологии Алтайского государственного аграрного университета, доктор сельскохозяйственных наук, профессор Ольга Ивановна Антонова. Именно аграрная наука – приоритетное направление развития «Научно-образовательного центра «Алтай».

- Алтайский край – самый большой кусок плодородной земли за Уралом, а урожайность в соседних регионах выше. Почему?

- В 1876 году после анализа материалов почвенной экспедиции по всей России основоположник почвоведения Василий Васильевич Докучаев назвал сибирские черноземы «таровитыми» - почвами, быстро вырабатывающими свой ресурс. Мы весьма ограничены в возможностях. Хорошо в южных регионах. В Краснодарском крае если зимой замерзли озимые, весной посеют яровые и получат урожай. Наши соседи - Новосибирская, Кемеровская, Омская область часто собирают больше зерновых с гектара.

- Дело в климате?

- По кислотности, по питательным веществам, гумусу они очень похожи на наши. Но там более умеренная температура, осадки выпадают равномерно. У нас выше качество зерна, а соседи собирают урожая больше. В Канаде получают более четырех тонн зерна с гектара на каштановых почвах, что есть и у нас. Все дело в осадках. В Канаде они распределяются равномернее чем у нас на таких же каштановых почвах в Кулунде. А росток как ребенок. Его в первый месяц нужно обеспечить влагой и питательными веществами. А у нас в первый месяц после посева часто засуха, а в сенокос – льет.

Отряды плодородия

- Климат меняется очень медленно и мало зависит от человека, а вот на качество почв человек повлиять может. Как?

- Агрохимия. Начало моей научной деятельности в 1965 году совпало с внедрением химизации на Алтае. В 70-е годы наша страна занимала первое место по производству удобрений. Была создана агрохимическая служба, включающая зональные лаборатории агропромхимии в каждом районе, оснащенные техникой для перевозки удобрений и их применению. Зональные лаборатории делали и сейчас проводят диагностику свойств почвы на наличие гумуса, калия, фосфора и микроэлементов. Исследовалась структура верхнего плодородного слоя гумуса.

- Чем алтайские почвы отличаются от других?

- Наши почвы возникли на лёссах, лёссовидных суглинках, покровных глинах богатых калием. В отличие от европейских почв имеют много глинистых минералов, которые придают определенный минеральный состав. Однако в них не всегда хватает фосфора, кстати в наших почвах он появился в результате ветровой эрозии из соседнего Казахстана. Азот формируется в результате жизнедеятельности растений, накапливается за счет минерализации гумуса и поступает с осадками. Эти элементы и формируют показатели плодородия почвы. Для поддержания баланса всех этих элементов питания в семидесятых годах при районных агропромхимиях были созданы отряды плодородия, которые проводили комплексное агрохимическое окультуривание полей или сокращению КАХОП. Обследование полей, усовершенствование техники для локального внесения удобрений и научно-обоснованные нормы, проведение химической мелиорации почв позволили на рубеже восьмидесятых-девяностых годов получить редкий по качеству урожай зерновых – 1 и 2 классов по14-15 центнеров с гектара. К началу нового века стали исчезать агропромхимии в районах, финансирование из бюджета химической мелиорации сократилось, разрушилась система орошения, количество удобрений из-за отсутствия сельскохозяйственной цены на них резко уменьшилось. Как следствие, на сегодняшний день 46% алтайских почв являются малогумусированными, четверть пашни имеет кислую среду и недостаток серы, кальция, магния и микроэлементов.

Гранулы не пахнут

- Нас спасут удобрения?

- В крае ежегодно накапливается около 6 млн. тонн продуктов жизнедеятельности с/х животных и птицы, а используется как органические удобрения до 0,5 млн. тонн. Остальное – удар по экологии. Казалось бы, используйте эти природные дары, но здесь возникает целый ряд трудностей. Органика в отличии от неорганических удобрений вносится тоннами. Минеральные удобрения мы можем распределить по 100-200 килограммов на гектар, а навоз измеряется десятками тонн. При этом нужно сразу после распределению по полю запахать, иначе уже на второй день он теряет до 70% ценных веществ. На гектар овощных культур или картофеля необходимо минимум 30 тонн навоза. Вот вам сложная логистика – нужен караван машин, нужна техника для заделки и прочее. Сегодня у большинства хозяйств такой возможности нет или в силу внедрения No-Till, запрещающей запашку.

- Где выход?

- Биоутилизация и гранулирование. Большой животноводческий комплекс, а рядом маленький цех, который обрабатывает навоз или помет и превращает его в гранулы. А гранулированное удобрение может быть использовано в любом количестве, в любое время. У ученых Алтайского государственного аграрного университета давно есть технологии, есть проект - внедряй хоть завтра. Опыты говорят, что урожайность зерновых культур и картофеля серьезно увеличивается и не уступает минеральным удобрениям.

- Есть мнение, что свиной навоз лучше не использовать.

- Как правило, отталкивает запах, но, когда этот продукт жизнедеятельности проходит гранулирование, запах исчезает. Речь конечно же идет о твердом навозе или его твердой фракции.

Сено-солома

- Удобрение навозом – многовековая традиция. Есть ли другие недорогие органические способы?

- После уборки зерновых на полях остается солома. Именно она позволяет сохранить гумус. Стерня защищает от эрозии, сохраняет влагу, позволяет накапливать азот. Увеличивается слой гумуса, усиливается биологическая активность почвы. Нет возможности оставлять солому – высаживайте на поле сидеральные культуры (рапс, сурепицу, горчицу, зеленую редьку). И здесь открываются удивительные возможности – убрали рожь, овес на сено и сразу посадили сидеральные культуры, которые выдерживают осенние низкие температуры. В итоге два урожая с одного поля, при этом сидеральные культуры улучшают структуру почвы, обогащают ее органическими веществами, накапливают азот и борются с сорняками и болезнями.

Золотая грязь

- Одна из ваших научных публикаций посвящена дефекату. Что это такое?

- Посмотрите, что делают со свеклой на заводе. Перед производством сахара ее моют. Дефекационная грязь от корнеплодов, содержит гумус, множество питательных веществ. Далее при помощи извести отбеливают. Известь после абсорбации тоже уходит в дефекационную грязь. После испарения влаги остается ценный мелиорант. Когда работала в крае программа «Плодородие хозяйства» на завод привозили свеклу, а обратно увозили дефекат. И все отчужденные минеральные вещества восполнялись естественным путем.

- Что мешает вернуть этот эффективный способ?

- Одна бюрократическая трудность - дефеката нет в федеральном реестре химикатов разрешенных к применению. Вместо него нужно везти доломитовую муку из тьмутаракани, за которую дают 30 % дотацию, а не использовать свой продукт, как это делает сахарный завод в Черемном, где активно используется дефекат на полях своих подсобных хозяйств. Мы на залежах золота сидим. У нас на Бийском и Алейском заводах дефекатом в свое время дороги отсыпали.

Сложные удобрения

- Ольга Ивановна, вы говорите об органических удобрениях, но ведь сейчас весь мир использует неорганику. Слова «пестициды», «инсектициды» постепенно перестают быть синонимом опасного яда. Можно ли обойтись без них сегодня?

- Исключить полностью из средств защиты растений фунгициды, инсектициды нельзя. Пример - колорадский жук. Он к нам пришел с семенами из Украины и Беларуси. И если с ним не бороться инсектицидами, погибнет >70% урожая. Но важно подбирать яды, которые разлагаются в течении месяца. Обработал в период цветения и яд не уйдет в корнеплоды. В свое время применяли ДДТ и ТХЦ Г, у которых продукты распада опасней, чем сам препарат. Они разлагаются от 29 до 100 лет. Сейчас все больше новейших сложных удобрений. Статистика дает интересные цифры – 5 лет назад большую часть удобрений в Алтайском крае закупали для нормализации недостатка азота. Теперь азотные и сложные удобрения со всеми макроэлементами закупаются примерно 50 на 50.

Целина

- Спустя 65 лет после освоения целинных и залежных земель пришло переосмысление этого Всесоюзного почина. Было ли это благом для алтайских полей?

- Целина подняла благосостояние человека. Ее освоение позволило накормить страну хлебом. Строились заводы, появлялись рабочие места. Заведующий кафедрой почвоведения нашего института Николай Васильевич Орловский еще в конце 50-х годов предостерегал – не все почвы можно распахивать. Так получилось и с целинными землями. Появилось много солончаков вторичного типа, и большинство освоенной тогда целины, сегодня используются как много веков назад как пастбище для скота.

Помечтаем

- Футурологи рисуют картину технократического будущего, когда к каждому ростку будет подведена оросительная система, над полями будут летать коптеры и определять качество почвы, а обработкой займутся роботы. Это только мечты?

- С такой площадью пашни нам не обеспечить капельным орошением обширные посевы зерновых культур. Все просто будет испаряться. Овощи и виноград могут питаться влагой таким образом. Однако уже сейчас есть опрыскиватели, которые при помощи фотоэлементов могут определить наличие сорняков и работать ночью. Прогресс не стоит на месте. При помощи коптеров легче справится с саранчой. Она может подниматься высоко стаей и при помощи аэротехнологий будет легче уничтожить этого вредителя. Но главным все равно останется биохимия. Юстус фон Либих говорил: «Нация, которая не заботится о плодородии почв, обречена на вымирание».

Красная книга Алтая

- Школа почвоведения на Алтае была сформирована Лидией Макаровной Бурлаковой (1932-2011)?

- Да, я ее ученица. Она первая начала создавать красную книгу почв Алтая. Создала научные направления, воспитала достойных учеников, среди них ученые Алтайского государственного аграрного университета Виталий Александрович Рассыпнов, Геннадий Геннадьевич Морковкин, Елена Григорьевна Пивоварова, Елена Владимировна Коновцева, Сергей Иванович Завалишин, Андрей Ермолаевич Кудрявцев. Они оценивают уровень плодородия сегодня, сравнивая с тем что было много-много лет назад. В агрохимии тоже создана сильная школа. Под моим руководством защищены 16 кандидатских и 2 докторские диссертации. Сейчас мы готовы реализовывать самые амбициозные проекты, что подтверждает грантовая поддержка.

- А власть поддерживает?

- С министерством сельского хозяйства у нас хорошие отношения. Были совместные работы по оценке действия No-Till, когда земля не обрабатывается, а укрывается остатками соломы. Было показано, что при этой технологии за 8 лет увеличивается гумусовый слой и качество гумуса. Были общие решения по известкованию почвы. Но самая лучшая коммуникация выстраивается с хозяйствами. Многие мои ученики стали фермерами и используют агрохимию как науку для практики.