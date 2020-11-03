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Это не Алтайский край. Минздрав прокомментировал кровавое видео из морга

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Видеозапись со вскрытыми трупами и окровавленным полом, снятая якобы в морге ковидного госпиталя в Алтайском крае, на самом деле не имеет отношения к региону. Об этом заявили в Минзраве.

«Среди жителей края распространяется видео с жуткой картиной из ковидного морга. Видео не имеет отношения к нашему региону, об этом говорит внешний вид морга», - передает комментарий министерства здравоохранения Алтайского края в Telegram-канале «Ленина, 59».

Ролик рассылают пользователям WhatsApp в последние несколько дней.

Напомним, ранее в социальных сетях «гулял» еще один подобный (но не такой жуткий) ролик. Оказалось, что видео из подвала, где в мешках лежат трупы действительно снято в барнаульской больнице №12, которая работает в режиме ковидного госпиталя. Скопление умерших людей в минздраве объяснили нехваткой патологоанатомов при большом количестве умерших.

Алтайский минздрав рассказал правительству региона, откуда взялись очереди трупов в морги

Алтайский минздрав рассказал правительству региона, откуда взялись очереди трупов в морги

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Автор: Политсиб.ру

Фото: Depositphotos

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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