О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Личный формат Коронавирус Острая тема! Выборы - 2021 Беседы с учеными
Личный формат
Коронавирус
Острая тема!
Выборы - 2021
Беседы с учеными

Четыре ночных клуба Барнаула вопреки запрету проводили вечеринки

Новости
696
0

Сотрудники Роспотребнадзора в ходе проверки обнаружили 4 ночных клуба, работающих после 23.00, в то время как в крае действует запрет в рамках профилактики коронавируса.

Всего было проинспектировано 17 объектов на предмет соблюдения развлекательными заведениями режима работы. Теперь по всем фактам нарушений составлены протоколы, материал будут переданы в суд, сообщает РИА "Новости".

Кстати в Барнауле сложилась самая напряженная ситуация с коронавирусом и ОРВИ. По данным   пресс-службы мэрии города, только чуть более половины воспитанников посещают детские сады (58%), снижен пассажиропоток в общественном транспорте. А в недавнем интервью Толку министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов рассказал, что именно в краевой столице занято 99% коек в ковидных госпиталях.  

Что решил предпринять алтайский оперштаб для борьбы с коронавирусом

Что решил предпринять алтайский оперштаб для борьбы с коронавирусом

Новости

В Барнауле, Бийске и Рубцовске дополнительно развернут порядка 400 коек для лечения больных коронавирусом

2243

 

Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
﻿
﻿
Комментарии (0)

1000