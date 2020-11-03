Четыре ночных клуба Барнаула вопреки запрету проводили вечеринки

Сотрудники Роспотребнадзора в ходе проверки обнаружили 4 ночных клуба, работающих после 23.00, в то время как в крае действует запрет в рамках профилактики коронавируса.

Всего было проинспектировано 17 объектов на предмет соблюдения развлекательными заведениями режима работы. Теперь по всем фактам нарушений составлены протоколы, материал будут переданы в суд, сообщает РИА "Новости".

Кстати в Барнауле сложилась самая напряженная ситуация с коронавирусом и ОРВИ. По данным пресс-службы мэрии города, только чуть более половины воспитанников посещают детские сады (58%), снижен пассажиропоток в общественном транспорте. А в недавнем интервью Толку министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов рассказал, что именно в краевой столице занято 99% коек в ковидных госпиталях.