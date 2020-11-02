«Цифра больше раз в семь». Министр здравоохранения Алтайского края оценил масштабы распространения коронавируса

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов оценил масштабы распространения коронавируса в Алтайском крае. По его мнению, реальная картина отличается от официальных показателей примерно в семь раз.

«Мы говорим о тех случаях, о которых нам стало известно. Но сколько пациентов не обратилось за медпомощью? А сколько отрицательных тестов? Сегодня больше чем у половины пациентов с пневмониями не подтверждается коронавирус на ПЦР-диагностике. Хотя речь идет очевидно о вирусной этиологии», - говорит он.

Оперштаб собирает цифры о количестве подтвержденных случаев ковида, о числе вирусных пневмоний ежесуточно, количестве вирусоносителей, бессимптомных, контактных. По мнению чиновника. Если все это сложить, то цифра окажется намного больше, чем 214. Но и это только вершина айсберга.

«По оценкам, а их мы можем реально спрогнозировать, эта цифра ежесуточно должна быть раз в семь, наверное, больше… А мы по сторонам смотрим и удивляемся, наверное. Потому что "всего" 214 случаев, а масштаб бедствия, извините, кратно больше», - сказал он в интервью Толку.