«Цифра больше раз в семь». Министр здравоохранения Алтайского края оценил масштабы распространения коронавируса

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов оценил масштабы распространения коронавируса в Алтайском крае. По его мнению, реальная картина отличается от официальных показателей примерно в семь раз.
«Мы говорим о тех случаях, о которых нам стало известно. Но сколько пациентов не обратилось за медпомощью? А сколько отрицательных тестов? Сегодня больше чем у половины пациентов с пневмониями не подтверждается коронавирус на ПЦР-диагностике. Хотя речь идет очевидно о вирусной этиологии», - говорит он.
Оперштаб собирает цифры о количестве подтвержденных случаев ковида, о числе вирусных пневмоний ежесуточно, количестве вирусоносителей, бессимптомных, контактных. По мнению чиновника. Если все это сложить, то цифра окажется намного больше, чем 214. Но и это только вершина айсберга.
«По оценкам, а их мы можем реально спрогнозировать, эта цифра ежесуточно должна быть раз в семь, наверное, больше… А мы по сторонам смотрим и удивляемся, наверное. Потому что "всего" 214 случаев, а масштаб бедствия, извините, кратно больше», - сказал он в интервью Толку.
Специалисты отмечают, что тяжелее всего болеют подростки
Как то поздно Попов с таким комментарием вылез. Когда уже шило в мешке не утаишь!!!
Как то поздно Попов с таким комментарием вылез. Когда уже шило в мешке не утаишь!!!
Я думаю что есть "тайная директива оон" о необходимости переболеть "всем миром" так сказать "на выживание "
Почуял похоже, что ситуация уже из под контроля вышла и скоро бежать придется. Надеется, что будет чем оправдаться потом типа,я говорил но меня не слушали. Молодец,но проблема лишь в том,что он не говорить,а действовать должен! Причем действовать быстро,жестко и правильно! Но чиновники наши на это не способны,их туда не для этого сажали.
это ж какого дна краю надо было достичь, чтобы попов сам признал несоответствие цифр и реальной картинки... Что ж вы делали, чтоб этого дна избежать? А сейчас просто признают ситуацию, когда всем уже все ясно и понятно. А люди близких хоронят негоспитализированных и "нековидных"...
А какой смысл обращаться к врачам при легкой форме болезни? Скорая к тебе не приедет (проверено). Ехать в свою "любимую" поликлинику, чтобы по пути заразить еще десяток человек? Выстоять в очереди пару часиков и в итоге тебе посочувствуют, пропишут постельный режим, обильное питье и витаминки (которых в аптеке давно нет). Помнится в период распространения гриппа и ОРВИ людей призывали не посещать поликлиники, а вызывать своего участкового. Теперь же все наплевали на это и народ играет в рулетку. Вот и моя жена лежит в постели с температурой 37,5, ломотой и отсутствием обоняния. Может и пронесет. Мне же остается ждать своей очереди. Так что наш министр поскромничал. Может хотел сказать в 70 или 700 раз цифры занижены?