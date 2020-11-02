227 заражений и 9 смертей: ситуация с коронавирусом в Алтайском крае остаётся напряжённой

Новости 02.11.2020 16:35 1324

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 227 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровело 89 пациентов, умерло 9 человек, от COVID-19 - шестеро. Об этом сообщает региональный оперштаб.

На 2 ноября в инфекционных госпиталях лежат 2 322 пациента с коронавирусом, 2 636 человек - с похожей на него вирусной пневмонией, 10 - с иными заболеваниями. Амбулаторно долечиваются 1 499 пациентов с пневмонией и наблюдаются 5 979 "бессимптомников". Количество тяжелобольных составляет 550 человек, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 178.

В регионе развернуто 5 443 койки, к кислороду подключено - 2615, оснащено ИВЛ – 503. Резервных коек - 475.

Из 19667 заболевших: 5930 – у больных внебольничной пневмонией, 7856 – у заболевших ОРВИ, в 5881 случаях – бессимптомное течение. Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 672 798 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края за минувшую неделю составил 293 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 6656 человек в день в среднем за неделю с 26 октября по первое ноября.