Ставка на патент. Какие налоговые меры планируют в Алтайском крае для облегчения перехода с ЕНВД

Продлить налоговые каникулы по патенту для начинающих предпринимателей и расширить виды деятельности по этому режиму – эти поправки в закон депутаты краевого парламента рассмотрят на сессии в конце ноября, сообщил сессии спикер краевого парламенте Александр Романенко.

Более привлекательные условия работы на патенте призваны помочь бизнесу в переходе с единого налога на вмененный доход на другие режимы. ЕНВД, напомним, с 2021 года будет отменен. Предприниматели говорят, что платить придется в разы больше.

«Перед нами стоит две важные задачи. Во-первых, мы не должны значительно увеличивать налоговую нагрузку для предпринимателей. Во-вторых, нужно сделать все необходимое, чтобы не пострадали местные бюджеты», - прокомментировал Романенко во время пресс-подхода после октябрьской сессии.

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Итак, прежде всего, предлагается расширить виды деятельности для патента. Сейчас в этом списке, например, парикмахерские и косметические услуги, ремонт и пошив одежды, ремонт мебели, перевозка автотранспортом, ветеринарные услуги, ремонт ювелирных изделий и другое. Всего 68 видов.

Какие именно направления будут добавлены, пока обсуждается. Обсуждается и возможное снижения стоимости патента.

Что же касается налоговых каникул, то их планируется продлить до 2024 года, сказал Романенко. По действующему закону они заканчивались 1 января 2021 года. Нулевая ставка для вновь открывающихся ИП, работающих на патенте или «упрощенке» действует в крае с 2016 года.

Сейчас на ЕНВД работает более 37 тысячи предпринимателей. И всем нужно определиться, на какую систему перейти после его отмены (молчунов автоматически запишут в общий режим налогообложения). По данным на середину сентября, патент вместо ЕНВД выбрали только 17 предпринимателей. Около 400 перешли на упрощенную систему налогообложения (УСН), около 150 на налог на профессиональный налог (налог для самозанятых).

А все дело в том, что патент так и завоевал популярности у предпринимателей. В том числе и за счет платежей в соцфонды (которых на ЕНВД не было). Но, как напомнил Романенко, Госдума уже рассматривает поправки в закон, которые дадут возможность снизить размер платы на сумму страховых взносов. И, тем не менее, даже этих мер может быть недостаточно.

Более подробно об изменениях в патентной системе расскажем позднее. Как раз сейчас по этому поводу в АКЗС заседает специально созданная рабочая группа.

Как сообщили «Политсибру» в краевой Налоговой службе, по данным на 1 июля 2020 года в крае выдано 612 патентов (он действует в течение одного года). Самые популярные виды – репетиторство и курсы (101 патент), разработка программ для ЭВМ (99), услуги по монтажным и электромонтажным и сварочным работам (73), услуги по сбыту сельхозпродукции (55).