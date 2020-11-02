Отношения итальянцев с Россией: зачем иностранные технологи хотят приехать в Алтайский край

Чтобы зайти на макаронную фабрику в допандемический период нужно было переодеться в бахилы, накидку и шапочку. Сейчас к обязательному обмундированию добавились маска и печатки. Температуру журналистам измерили дважды: на КПП и через несколько минут после входа в помещение. Но журналисты прошли. А вот итальянцам повезло меньше. Очередная попытка иностранных технологов приехать на предприятие будет в ноябре. Но получится ли? Или планы в очередной раз смешает коронавирус?

Зачем итальянцам ехать на Поспелихинскую макаронную фабрику?

Дело в том, что предприятие закупило новое итальянское оборудование, потратив более 2 миллионов евро. Отладку и запуск должны были производить итальянские технологи еще весной… Италия оказалась в списке одной из самых пострадавших стран, Несколько раз подряд оформленные визы в Россию просто пропали. Новая попытка будет в ноябре. Пока все упирается в невозможность соблюсти правила Роспотребнадзора - в трехдневный срок сделать тест на коронавирус. Однако и принимающая сторона, и сами технологи ищут варианты и не прекращают надеяться.

А тем временем поспелихинские специалисты решили отладить и запустить линию самостоятельно. Правда итальянские коллеги отнеслись к этой идее скептически: на линии 6 развязок. Отладить так, чтобы они работали без сучка и задоринки очень непросто. Однако сибирские технологи справились. Затем решили доказать, что и продукцию самостоятельно (консультируясь в дистанционном формате) смогут получить. Первые 300 тонн продукции на линии уже выпустили. Следующий предмет спора - уступают ли алтайские макароны по качеству итальянским? По первым оценкам, дело – в оттенках цвета. Но на новой линии и этот момент уже решили. Секрет настоящих итальянских макарон на фабрике знают – макароны должны иметь янтарный цвет, а это зависит от крупки. Единственное - производство букатини (толстых макарон с отверстием) все же решили начинать с итальянцами.

Как пандемия повлияла на производство макарон?

Одновременно на фабрике работает до пяти линий. Выпускаются 15 форматов макарон. Как говорит генеральный директор Александр Зайцев, производство зависит от спроса. Пандемия привела к повышенному спросу в феврале (тогда отгружалось до полутора средних объемов), к предсказуемому снижению производства сейчас:

«Срок хранения у макарон два года. Склады торговых сетей, которые на тот момент усиленно закупали нашу продукцию, сейчас заполнены. Соответственно спрос упал. Сейчас у нас одновременно работают только две линии», - говорит он.

Кроме того, покупатели стараются экономить. Между пачкой макарон стоимостью 40 рублей и «условным дошираком», по словам Зайцева, к сожалению, выберут последнее.

Сейчас, когда коронавирус добрался до Поспелихи, обеспечить работу фабрики на полную мощность будет сложно – на больничном находится порядка 10% сотрудников. А это специалисты штучные – перебросить с одного участка на другой практически невозможно.

«Если из 6 упаковщиков трое на больничном, то начнутся проблемы. Можно перебросить на упаковку кого-то из другого цеха. Но пока он научится, войдет в темп - потребуется много времени», - сетует Зайцев.

Кстати на фабрику приобрели еще одну упаковочную линию – она умеет отмерять и фасовать макароны по 350, 400 и 700 граммов в картонные коробочки или пленочную упаковку, затем сама контролирует качество продукции и отбраковывает несоответствующую (если конечно такая обнаружится) и складывает готовые упаковки в картонную тару. Шлепает сверху этикетку – поспелихинские макароны готовы к отгрузке в магазины.

Кому нужны поспелихинские макароны?

Сегодняшняя новая линия – очередной апгрейд фабрики. До этого с 2005 года руководство брало паузу – тогдашние мощности позволяли некоторое время не задумываться об увеличении мощностей производства. Пять линий позволяют выпускать до 5 тысяч тонн продукции в месяц. И руководство сконцентировалось на рынке сбыта.

В кабинете директора висит карта, на которой яркими кнопками отмечено присутствие в регионах. «Красные кнопки» есть практически на всей территории России, в Белоруссии. В этом году, очередную кнопку поспелихинцы поставили на Китай.

Теперь в планах – модернизация комбината. Вернее – мельницы, которая поставляет на фабрику муку и крупку для производства. Требуется увеличить ее мощности в полтора раза. Сейчас она позволяет переработать 220 тонн зерна в сутки. Как признался Александр Зайцев, останавливаться на достигнутом никто не собирается, так что серьезный задел на будущее требуется.