Трое детей в Алтайском крае находятся в реанимации с тяжелой формой коронавируса

В госпитале горбольницы №11 находятся 27 детей с коронавирусом. Всего зарегистрировано более 1450 случаев поражения детей этой инфекцией. Как правило инфекция протекает у детей легко, однако с сентября специалисты начали отмечать тяжелые формы заболевания у детей. Специалисты прогнозируют 1% тяжелого течения среди детей.

«В основном тяжелые формы дают подростки и дети с хроническими заболеваниями: к примеру диабетом, ожирением, гематологическими проблемами, пороков сердца, пороков развития», - рассказала Главный детский инфекционист Алтайского края Галина Филиппова.

Кроме того, подростки могут болеть также тяжело как и взрослые. В Алтайском крае были случаи поражения легких у детей до 75%. Причем пневомнии у них могут появляться уже на третий день болезни.

Она также рассказала. что врачи встречают не только поражения легких. В Алтайском крае у болеющих детей была зафиксирована ковидная энцефалия. Ребенку, который ее перенес – 16 лет. Кстати, потеря обоняния – признак поражения периферической нервной системы.

«Я думала, мы первые зафиксировали такую патологию. Однако в России было зафиксировано 4 таких случая», - сказала она. До этого случаи ковидной энцефалии были зафиксированы в Китае и Корее.

У детей в отличие от взрослых чаще идет поражение желудочно-кишечного тракта, поэтому необходимо дифференцировать острые расстройства или ковидные проявления. При этом инкубационный период, в отличие от ОРВИ (1-3 дня), коронавирусной инфекции длится 5-7 дней, в отдельных случаях может длится до двух недель.

При этом распространенность заболевания среди детей в 12 раз ниже, чем среди взрослых, поэтому они могут заразить пожилое население.

Кстати именно у детей появился новый ковидный симптом – ковидные палцы. Родители жалуются на отечность пальце и изменение их цвета как при обморожении. Речь идет о сосудистых поражениях. Как отмечают специалисты, кожных проявлений стало больше за счет увеличения общего количества заболевших. Кроме того, врачи стали сталкиваться с отечностью языка. Специалисты предполагают, что виной могут быть препараты, которые родители дают самостоятельно или народные средства.

«В педиатрической среде нет проблем вызвать врача на дом. Каждый ребенок расценивается как потенциально инфицированный, поэтому вести с температурой в поликлинику не нужно. Лучше вызвать врача», - уточняют специалисты.