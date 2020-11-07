Алтайский Сбербанк предоставит 1,6 млрд рублей на строительство жилого комплекса

Новости компаний 02.11.2020 17:00 864

Алтайское отделение Сбербанка и компания ООО Специализированный застройщик «АдалинИнвест» подписали договор о проектном финансировании.

По заключенному договору с участием банка в центре Барнаула будет возводиться современный сити-квартал «Ютссон» по адресу: ул. Пролетарская, 151. Сумма финансирования составит более 1,6 млрд рублей. Сити-квартал будет состоять из трех корпусов разной этажности, объединенных общим двором. Общая площадь жилых и нежилых помещений, возводимых в рамках проекта, составит 40 тысяч кв. м.

«В этом проекте отражены последние тенденции в строительстве. Поэтому мы рассчитываем, что клиенты по достоинству оценят наше предложение. Для города такой жилой комплекс станет одним из ярких примеров организации жизненного пространства современного горожанина. Признательны Сбербанку за поддержку в реализации нашего масштабного проекта», – рассказал директор ООО СЗ «АдалинИнвест» Рихард Фаллер.

Подписанный договор является продолжением успешного сотрудничества банка и Группы компаний «Адалин». В августе текущего года Сбербанк стал финансовым партнером застройщика в реализации другого масштабного проекта, по которому предоставлено финансирование на 2,9 млрд рублей.

«Наши возможности и опыт финансирования проектов жилой недвижимости с использованием счетов эскроу соответствуют требованиям застройщика и позволяют нам держать лидирующие позиции на рынке региона. Мы с готовностью поддержали строительство нового жилого комплекса и продолжили плодотворное сотрудничество с Группой компаний «Адалин», – отметил управляющий Алтайским отделением ПАО Сбербанк Антон Милютин.

С применением счетов эскроу в Алтайском крае Сбербанком на сегодняшний день уже финансируются проекты на общую сумму более 10 млрд рублей. Напомним, что участие банка в рамках программы проектного финансирования гарантирует наличие необходимых средств на строительство объекта. Деньги на эскроу-счетах резервируются банком до момента сдачи дома в эксплуатацию. В том случае, если застройщик в срок не сдает объект, средства со счета возвращаются покупателю. Таким образом, как девелопер, так и его клиенты получают гарантию защиты своих интересов.