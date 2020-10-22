У министра здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попова нашли коронавирус

Новости 02.11.2020 15:34 857

Глава алтайского минздрава Дмитрий Попов заразился COVID-19. Он почувствовал недомогание еще на прошлой неделе и ушел на дистанционную работу, и вот теперь получил положительный тест на ковид, сообщили «Политсибру» в пресс-службе министерства.

«Дмитрий Владимирович находится на больничном, но продолжает работать дистанционно. Состояние удовлетворительное, лечится дома», - уточнили в минздраве.

Как ранее сообщал «Политсибру», положительный тест получили четыре зампреда краевого правительства – Александр Лукьянов, Денис Губин, Игорь Степаненко и Александр Климин. Переболел коронавирусом и губернатор Алтайского края Виктор Томенко.