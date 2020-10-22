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У министра здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попова нашли коронавирус

Новости
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Глава алтайского минздрава Дмитрий Попов заразился COVID-19. Он почувствовал недомогание еще на прошлой неделе и ушел на дистанционную работу, и вот теперь получил положительный тест на ковид, сообщили «Политсибру» в пресс-службе министерства.

«Дмитрий Владимирович находится на больничном, но продолжает работать дистанционно. Состояние удовлетворительное, лечится дома», - уточнили в минздраве.

Как ранее сообщал «Политсибру», положительный тест получили четыре зампреда краевого правительства – Александр Лукьянов, Денис Губин, Игорь Степаненко и Александр Климин. Переболел коронавирусом и губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Четыре зампреда правительства Алтайского края заразились коронавирусом

Четыре зампреда правительства Алтайского края заразились коронавирусом

Новости

Часть из них проходят лечение в ковидном госпитале

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Автор: Александра Черданцева

Фото: barnaul.org

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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