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Алтайский край на 25% увеличил экспорт рыбы

Новости
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За январь-август 2020 года экспорт рыбы и морепродуктов из Алтайского края составил 2,3 млн долларов США. Это на 25% больше, чем в аналогичном периоде 2019 года, передаёт Алтайпищепром.

Локомотивом экспорта стало рыбное филе, которого экспортировано на 2,1 миллионов долларов. Всего данной продукции за рубеж было отправлено 225 тысяч тонн. Также была отгружена сушеная и соленая рыба. Поставки осуществлялись в Германию, США, Нидерланды, Казахстан.

Ключевым экспортером региона назван ИП Шустова С.Г. «Диаф» – одно из крупнейших рыбоперерабатывающих предприятий Алтайского края, один из лидеров по производству экологически чистых морепродуктов и рыбы.

Ассортимент производимой продукции насчитывает более 700 наименований.
Экспорт продукции АПК из Алтайского края в 2020 году вырос на 13,7%

Экспорт продукции АПК из Алтайского края в 2020 году вырос на 13,7%

Новости

В августе отгрузки увеличились почти на 30% за счет злаков, масложировой и прочей продукции

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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