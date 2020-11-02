Алтайский край на 25% увеличил экспорт рыбы

За январь-август 2020 года экспорт рыбы и морепродуктов из Алтайского края составил 2,3 млн долларов США. Это на 25% больше, чем в аналогичном периоде 2019 года, передаёт Алтайпищепром.

Локомотивом экспорта стало рыбное филе, которого экспортировано на 2,1 миллионов долларов. Всего данной продукции за рубеж было отправлено 225 тысяч тонн. Также была отгружена сушеная и соленая рыба. Поставки осуществлялись в Германию, США, Нидерланды, Казахстан.

Ключевым экспортером региона назван ИП Шустова С.Г. «Диаф» – одно из крупнейших рыбоперерабатывающих предприятий Алтайского края, один из лидеров по производству экологически чистых морепродуктов и рыбы.

Ассортимент производимой продукции насчитывает более 700 наименований.