100 волонтеров вывозят имущество ПосудаЦентра в Алтайском крае, чтобы развернуть ковидный госпиталь

Новости 02.11.2020 14:40 1174

Об этом в рамках аппаратного совещания губернатору края Виктору Томенко доложил глава Барнаула Вячеслав Франк.

100 волонтеров сегодня помогут вывезти имущество «ПосудаЦентра».

«Строители планируют приступить к работам 4-5 ноября, параллельно ведется разработка проектно-сметной документации. В четверг мы планируем получить предпроектное решение, приступить к формированию смет и получить понимание стоимости и сроков выполнения работ», - сообщил Франк.

На площадке одновременно будет трудиться около 200 человек. Как заявлялось ранее, работать они будут в три смены. Как сообщил генеральный директор ООО «Управляющая компания «Союз» Владимир Отмашкин, (компании принадлежит здание ПосудаЦентра) начались общие подготовительные работы на строительной площадке, сообщает официальный сайт Барнаула.

Сроков открытия госпиталя пока не называется