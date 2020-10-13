Южный, Мизюлинская роща и Юбилейный. Барнаульцы выбрали объекты для благоустройства в 2021 году

Новости 02.11.2020 13:25 693

В Барнауле завершилось интернет-голосование за общественные территории, которые будут обновлены в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» в следующем году. Итоги сообщает пресс-центр администрации города.

За две недели участие в голосовании приняли 7879 человек.

Выбирать можно было из 41 территории (один человек мог отметить от одного до шести объектов). И вот топ-10 голосования:

Зеленая зона от ул. Герцена, 6 до ул. Белинского в поселке Южный – 2519 человек (11,85%); Мизюлинская роща на Попова-Антона Петрова-Энтузиастов – 2213 (10,41%); Парк «Юбилейный» (рядом с кардиоцентром на Малахова) – 2000 (9,41%); Набережная Речного вокзала – 1471 (6,92%); Парк культуры и отдыха «Центральный» в самом начале проспекта Социалистический – 1031 (4,85%); Обской бульвар – 822 (3,87%); Демидовская площадь – 770 (3,62%); Зеленая зона по ул. Молодежной, 15 (рядом с краевым театром драмы им. В.М. Шукшина) – 553 (2,6%); Зеленая зона, расположенная между домами №55а, 67 по проспекту Красноармейскому – 552 (2,6%); Аллея по ул. Георгиева, от Павловского тракта до ул. Энтузиастов – 536 (2,52%).

Мэр Барнаула оценил ход реализации нацпроектов в городе Новости 13.10.2020 12:15

Окончательные итоги в ближайшие дни подведет комиссия. А вот сколько территорий будет включено в план на следующий год, пока не понятно. Это будет зависеть от федерального финансирования. Но, как показывает практика прошлых лет, будут благоустроены от одного до трех объектов. То есть можем предположить, что зеленая зона на Южном точно войдет в программу. Возможно, денег хватит и на Мизюлинскую рощу.