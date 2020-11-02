Алтайская спортсменка представит Россию на чемпионате мира по панкратиону

29 октября в Иркутске состоялся Чемпионат России по панкратиону, в котором приняли участие сильнейшие спортсмены нашей необъятной страны. Лучшие спортсмены Центра смешанных единоборств Top Team Siberia приняли участие в этом турнире в составе сборной Алтайского края. По итогу соревнований все четверо спортсменов взошли на пьедестал почёта!

Так, Дарья Терещенко завоевала золото чемпионата, чем заслужила право представлять нашу страну на чемпионате мира, Марина Шутова и Николай Кудринский взяли серебро чемпионата, Денни Солощенко завоевал бронзу чемпионата.

Победа ребят – не только гордость их главного тренера и наставника – Ивана Соловьёва, но и весомый вклад в копилку Алтайского спорта!

Участники чемпионата выражают благодарность Александру Локтеву и Евгению Шевченко, которые являются основателями самого крупного центра единоборств в нашем регионе - Top Team Siberia, за их вклад в развитие спорта в нашем регионе, что особенно актуально на сегодняшний день, а также за помощь в подготовке и выезду на соревнования.