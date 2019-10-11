Антимонопольщики возбудили дело против алтайского Минтранса

Новости 02.11.2020 12:30 734

Алтайское краевое УФАС России по итогам проверки материалов региональной прокуратуры и заявления ООО «Транс-Лайн» установило факты выдачи свидетельств на право осуществления перевозок по регулярным межмуниципальным маршрутам без проведения конкурсных процедур, предусмотренных действующим законодательством.

По данным ведомства, с 2010 года, преимущественное право на регулярные перевозки по маршрутам №134 и №205 сообщением «г. Новоалтайск – г. Барнаул» получали ООО «Трансмагистраль» и ООО «Новоалтайское Пассажирское Предприятие». По окончании сроков действия договоров в 2017 году, компаниям выданы свидетельства также без конкурсов. В результате, согласно действующим документам организации получили безальтернативное право оказывать услуги по перевозке пассажиров до 30 июня 2047 года.

Минтрансу было выдано предупреждение о необходимости отзыва выданных свидетельств в срок до 22 сентября 2020 года, однако этого сделано не было, поэтому в отношении министерства возбуждено антимонопольное дело за нарушение закона о конкуренции, его рассмотрение стартует 11 ноября 2020 года.

«Мы целенаправленно избрали превентивную меру - предупреждение, чтобы оперативно устранить признаки нарушения антимонопольного законодательства без возбуждения дела. Это позволило бы максимально быстро восстановить права предпринимателей, ведь непроведение конкурсных процедур создает препятствия по доступу на рынок пассажирских перевозок. В данном случае, в связи с неисполнением наших требований, к сожалению, придется идти по более длительному пути восстановления принципов здоровой конкуренции на этом рынке», - прокомментировал руководитель Алтайского краевого УФАС России Степан Поспелов.