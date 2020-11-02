И все-таки Осипов? Назначение алтайского бизнес-омбудсмена должно состояться в конце ноября

Вопрос о назначении нового уполномоченного по правам предпринимателей в Алтайском крае будет рассмотрен на сессии краевого Заксобрания в конце ноября, подтвердила «Политсибру» представитель губернатора и правительства региона в АКЗС Стелла Штань.

Спорная кандидатура. Алтайский бизнес снова выступил против назначения Осипова омбудсменом Аналитика 14.10.2020 16:58

Предварительно заседание назначено на 26 ноября. Но дата может быть сдвинута на несколько дней (регион будет ждать принятия федерального бюджета).

Официально имя основного претендента станет известно позднее. Но, как подтвердили «Политсибру» сразу несколько источников, это все-таки будет депутат АКЗС Андрей Осипов. Ранее против его назначения выступили несколько бизнес-объединений и процедура согласования затянулась.

Но именно по нему сейчас идут финальные предсессионные согласования. По нашим данным, власти уже провели встречи с представителями предпринимательских объединений края. Во-первых, их согласие тоже нужно получить. А во-вторых, несколько из них открыто заявили, что не хотят видеть Осипова на посту бизнес-омбудсмена.

Напомним, в СМИ попали два письма в адрес правительства. Первое подписали руководители семи объединений («Опора России», «Деловая Россия», а также союзы предпринимателей, крестьянских формирований, ремесленников, рекламистов и риелторов). Они заявили, что не поддерживают Осипова «потому что не уверены, что он будет реальных защитников бизнес-интересов». Второе письмо было от алтайской «Деловой России» и там отмечалось, что у кандидата недостаточного «положительного опыта работы с людьми».

Сам же Андрей Осипов заявил тогда, что и опыта, и знаний, и желания помогать предпринимателям у него достаточно. И действительно, у него есть большой стаж в бизнесе, и в парламенте. Сейчас в АКЗС он возглавляет правовой комитет.

Действующий же уполномоченный Павел Нестеров, как он сам сказал «Политсибру», уходит в отставку в силу возраста (ему 68 лет). О желании покинуть пост он сообщил губернатору Виктору Томенко в начале сентября 2020 года. И должен был отработать до конца октября. Но из-за проблем с согласованием кандидата его попросили остаться до разрешения этого политического спора.