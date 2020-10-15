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«Алтайлес» не смог отыграть потерянный участок по новой цене

Новости
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Суд отклонил апелляцию ООО «Содружество» (входит в ЛХК «Алтайлес»), которую предприятие подало после расторжения с ним договора аренды лесного участка по иску Минприроды Алтайского края. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Основная претензия ведомства к «Содружеству» – незаконная передача участка в субаренду. Отмечается, что это нельзя отнести к формальным нарушениям.

«Перераспределение лесных участков, полученных на льготных условиях без торгов, среди аффилированной группы коммерческих организаций, не имеющих никакого отношения к инвестиционным проектам и не осуществляющих глубокую переработку древесины, противоречит принципам использования лесных участков, закрепленным Лесным кодексом Российской Федерации. Как установлено судами, основной целью такого перераспределения явилось извлечения прибыли от сдачи лесных участков в субаренду, а также от продажи прав по договорам аренды, без осуществления капитальных вложений в освоение лесов», – пояснили в краевом Минприроды.

ООО «Содружество» – это предприятие с 96% иностранного (литовского) капитала. Оно выступает в роли инвестора по приоритетному проекту «Организация завода по производству деталей комплектов домов из клееного бруса». Благодаря такому статусу предприятие получило лесной участок в аренду без аукциона за 1,8 млн рублей в год. После этого участок был передан в субаренду аффилированному лицу – ООО «Алеусский лес» (входит в ЛХК «Алтайлес»), которое вообще не занимается переработкой древесины, а продаёт её, в том числе, на экспорт.

При этом полученный за 1,8 млн рублей в год участок в 2011-2018 гг. сдавался в субаренду по цене 16,2 млн рублей в год, а в 2018-2020 гг. – за 57,3 млн рублей в год.

23 октября прошёл аукцион на право заключения договора аренды для заготовки древесины на лесных участках, расположенных в Панкрушихинском лесничестве. Заявки на участие подали: ООО «Алеусский лес» (ЛХК «Алтайлес»), ООО «Руфус-А» и Роман Пташкин, который, впрочем, не был допущен к участию в торгах. Начальная цена лота составляла 302 тысячи рублей. Победителем стало ООО «Руфус-А», предложившее 2,5 млн рублей (на 15 тысяч рублей больше, чем давал «Алеусский лес»).

...Щепки летят. Почему лесную отрасль Алтайского края вновь сотрясают скандалы?

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В сентябре алтайское Минприроды подало десяток исков к различным предприятиям, занимающимся лесным хозяйством

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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