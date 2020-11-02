Юбилейный турнир по греко-римской борьбе фонда Кишицкого пройдет в формате онлайн-трансляции

Фонд греко-римской борьбы им. Заслуженного тренера РСФСР А.А. Кишицкого объявил даты проведения 40-го юбилейного турнира. Он состоится 6-7 ноября в барнаульском спорт-комплексе «Победа». Посмотреть его можно будет через онлайн-трансляцию.

«Мы и раньше готовились к проведению этого турнира на самом высоком уровне, но текущая ситуация в мире внесла в планы свои коррективы. Условия проведения массовых мероприятий и сопутствующие ограничения постоянно меняются. Именно поэтому мы приняли единогласное решение – турнир будет проходить в формате онлайн трансляции», - прокомментировала координатор фонда по связям с общественностью Татьяна Пронина

Формат – нетрадиционный, зато он позволит посмотреть турнир жителям любого региона России и стран ближнего зарубежья. Трансляция – отличная возможность как для болельщиков поддержать своего спортсмена хотя бы на расстоянии, так и для партнеров турнира заявить о себе. Огромное количество людей увидят рекламные ролики, познакомятся с услугами и продукцией, получат ссылки на сайт и социальные сети, уточнили в фонде.

Фонд греко-римской борьбы А.А. Кишицкого работает в Алтайском крае с 1994 года. Имеет 26 борцовских залов по региону, почти две тысячи спортсменов, в том числе и чемпионов России.

Ссылка на трансляцию будет размещена на сайте Фонда.