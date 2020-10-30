Как развивалась эпидемия коронавируса в Сибири и на Алтае в октябре

Новости 02.11.2020 10:10 911

По итогам октября прирост заболеваемости в Алтайском крае составил 39% (в сентябре он был вдвое ниже – 18%). Это ниже среднесибирских, но выше общероссийских показателей, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Доля заболевших в Алтайском крае составляет 12% от всех случаев, выявленных в Сибирском федеральном округе, край находится на третьем месте среди регионов СФО по данному показателю. Весь октябрь на Алтае фиксировалось постепенное увеличение ежесуточного прироста заболевших. В начале месяца их было около 100 человеек в сутки, к концу месяца – более 200 человек.

Республика Алтай в октябре продемонстрировала самые высокие в Сибири темпы роста заболеваемости: +111%.

Развитие эпидемии коронавируса в Сибири

В Сибирском федеральном округе на протяжении всего октября также продолжался рост заболеваемости. Основную картину в округе формируют Красноярский (17%) и Алтайский края (12%), а также Иркутская область (16%). Существенную роль играют Омская (10%) и Новосибирская (11%) области, к ним также присоединился Кузбасс (10%).

Прочие регионы, с долей менее 10%, по итогам октября демонстрируют следующую картину:

Томская область увеличила долю с 7 до 8%. В течение месяца область перешла порог в 12 тысяч зарегистрированных случаев заболевания.

Республика Тыва — снижение доли среди регионов СФО с 7 до 6%. В октябре республика преодолела порог в 9 тысяч инфицированных, количественный прирост здесь самый малый — 1 675 случаев за месяц.

Республика Хакасия увеличила долю среди регионов Сибири с 4 до 5%. Республика в сентябре преодолела показатель в 6 тысяч случаев COVID-19. Резко, почти втрое увеличился количественный прирост — 2 580 инфицированных.

Республика Алтай ухудшила картину наиболее заметно — с 3 до 5%. Алтай остается регионом со средним показателем количественного прироста случаев заражения за месяц — 3 917. Однако процентный прирост заболеваемости здесь зашкаливает: 111%, наивысший показатель по СФО.

Резкий количественный прирост заболевших наблюдается во всех регионах без исключения.