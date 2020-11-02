Политическая хроника недели: глава минздрава заболел, депутаты рассмотрели бюджет, а мэра Славгорода будут судить

Новости 02.11.2020 9:35 1034

На прошлой неделе очередной член краевого правительства ушел на больничный. На этот раз под подозрением на коронавирус глава Минздрава Дмитрий Попов. 12 депутатов АКЗС лечатся от ковида, но приняли участие в очередной сессии парламента, где рассмотрели бюджет региона на будущий год. Есть новости и по двум громким уголовным делам - обо всем в политической хронике «Политсибру».

Сессия состоялась

Очередная сессия Алтайского Заксобрания прошла 29 октября. Самым детальным и длительным стало рассмотрение вопросов о бюджете. Депутаты внесли серьезные правки в финансовый документ на текущий год, а после в первом чтении приняли проект бюджета региона на 2021 год (и плановый период 2022-2023 годов). Расходная его часть составит 112 млрд рублей. Второе чтение состоится через месяц, предполагается, что на нём бюджет будет увеличен. Большинство народных избранников документ поддержали.

В этот же день в парламенте обсудили изменения правил предоставления земель многодетным семьям, условия работы баров в многоквартирных домах, доплаты пенсионерам и многое другое.

Известно, что у 12 депутатов подтвердился коронавирус, поэтому они принимали участие в работе сессии дистанционно.

Глава Минздрава перешел на удаленку

Министр здравоохранения Алтайского каря Дмитрий Попов ушел на больничный. У него подозревают коронавирус, но результаты анализов еще не известны. Пока чиновник будет работать дистанционно, сообщили в правительстве.

Дело экс-мэра Славгорода рассмотрят в суде

Дело бывшего мэра Славгорода Сергея Горбунова передано в суд для рассмотрения по существу. Напомним, бывшего чиновника обвиняют в получении крупной взятки – 6,8 млн рублей.

По версии следствия, летом 2018 года Горбунов предложил директору и учредителю двух ООО отчислять ему по 100 тысяч рублей ежемесячно и 5-10 % от прибыли за регулярные поставки угля на котельные города. Чиновник пообещал компаниям отдавать им контракты и защищать от конкурентов.

По сообщению пресс-службы краевого СУ СКР, в ходе предварительного следствия Горбунов свою вину не признал, а также оказывал противодействие, выдвигая различные версии своей непричастности к получению взятки.

Долгову отправили под домашний арест

Октябрьский районный суд Барнаула изменил меру пресечения бывшему зампреду правительства Алтайского края Ирине Долговой. Как пишет «Банкфакс», теперь вместо СИЗО она будет находиться под домашним арестом.

По данным «Толка», смягчение предположительно вызвано тем, что бывшая чиновница пошла на сделку со следствием и даже предварительно признала вину во вменяемом ей преступлении.

Напомним, бывшую чиновницу обвиняют в превышении должностных полномочий.

В Камне снова неспокойно

Каменская межрайонная прокуратура внесла представление в местное райсобрание с требованием перейти наконец ко второму этапу конкурса по отбору кандидатов на вакантную должность главы муниципалитета. Кроме того, прокурору пожаловались трое депутатов, которые указали, что их не уведомили об опросном голосовании, по результатам которого полномочия и.о. главы было решено возложить на Сергея Умярова. В связи с этим в ведомстве сочли, что процедура прошла с нарушениями. По сведениям «Банкфакса», большинство депутатов райсобрания намеревается отклонить представление, подробнее о ситуации здесь.