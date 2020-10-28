Ковидный госпиталь в Барнауле откроют в Посуда-центре

Новости 02.11.2020 9:00 964

Здание по проспекту Ленина, 154 отдадут под ковидный госпиталь в Барнауле. Так решила рабочая группа, которую по поручению губернатора края возглавляет мэр Барнаула Вячеслав Франк.

Как рассказал Вячеслав Франк, рабочей группой (с представителями краевого Минздрава, совместно с проектировщиками, строителями, пожарной службой) проанализированы около 10 возможных вариантов размещения ковидного госпиталя. Среди рассмотренных зданий - «Гео-маркет», строящийся торговый центр на пересечении улиц Шумакова и Балтийская, рынок ВДНХ и тд. Однако они не соответствовали необходимым условиям: здание должно быть одноэтажными, большой площади, иметь удобные подъездные пути и т.д.

«В приоритете — обеспечение безопасности людей. Совместно с проектировщиками, Роспотребнадзором и представителями пожарной службы проанализировав объекты, мы пришли к выводу, что здание на проспекте Ленина, 154, которое в настоящее время занимает «Посуда Центр», подходит оптимально. Это открытая площадка около 15 тыс. кв.м, на ней по оценкам проектировщиков, возможно разместить от 500 до 600 коек, точное количество будет понятно после подготовки проектного решения», — сказала начальник отдела оказания медицинской помощи взрослому населению Министерства здравоохранения Алтайского края Жанна Вахлова.

Здание Посуда-центра принадлежит Управляющей компании «Союз». Ее руководитель — Владимир Отмашкин — уже выразил готовность предоставить здание под госпиталь.

Глава города отметил, что новый госпиталь необходимо создать в сжатые сроки, и попросил максимально содействовать проектировщикам и строителям.

По словам Владимира Отмашкина, строители готовы зайти на объект, работы будут проводится в три смены. На строительной площадке будет создан штаб, который будет оперативно решать все возникающие вопросы.

Точных сроков, на которые торговый центр будет перепрофилирован под ковидный госпиталь пока нет. Однако, по словам губернатора, это произойдет на долгий срок. Так как в регионе планируется по возможности вывод из ковидного перепрофилирования больниц, чтобы вернуть их к профильной деятельности.