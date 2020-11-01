Плюс 223. Коронавирус в Алтайском крае набирает обороты

Новости 01.11.2020 12:57 1457

По данным оперштаба в Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 223 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Прирост дали следующие территории: Барнаул – 79, Рубцовск – 30, Алейск – 23, Новоалтайск – 20, Тальменский район – 16, Заринск – 13, Алейский район – 10, Первомайский район – 8, Славгород – 5, Бурлинский район – 3, Бийск, Бийский, Благовещенский, Зональный, Усть-Калманский районы – по 2 заболевших, Белокуриха, Змеиногорский, Локтевский, Мамонтовский, Немецкий национальный, Поспелихинский районы – по 1 заболевшему.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 19 440 человек, уже выздоровели 16 450 человек. По состоянию на 1 ноября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2 196 человек. Амбулаторно - 4 пациента. Кроме этого, 2 481 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях, 142 человека находятся там по другим обстоятельствам, 1 499 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, лечатся дома.

Еще 6 094 человека (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

В крае развернуто 5443 койки, к кислороду имеют подключение 2615, с ИВЛ – 503. Резервных коек - 624.

В госпиталях края находится 519 тяжелобольных пациентов, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 165.

За сутки умерло 9 человек с коронавирусом, непосредственно от COVID-19 - 5. За весь период умерло 790 человек, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 381человек; иные причины смерти – 405 человек; на экспертизе – 4 человека.

Из 19440 заболевших: у 5869 человек подтверждена внебольничная пневмония, у 7708 – ОРВИ, в 5863 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 668057 человек, за прошедшие сутки – 6193.