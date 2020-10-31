Продолжение антирекордов. В Алтайском крае за сутки умерло 16 человек с коронавирусом

Новости 31.10.2020 18:48 1270

В Алтайском крае за сутки умерло 16 человек с коронавирусом. Из них непосредственно от тяжелого течения инфекции – 9. За весь период умерло 781 человек, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 376 человек; иные причины привели к смерти 401 человека; на экспертизе – 4 человека. Количество тяжелобольных – 521, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 151.

За сутки подтверждено 217 новых случаев заболевания. Прирост дали следующие территории: Барнаул – 75, Бийск – 22, Новоалтайск, Рубцовск – по 11 заболевших, Алейск – 8, Заринск, Славгород – по 7 заболевших, Змеиногорский, Шипуновский районы – по 6 заболевших, Бийский – 5, Зональный районы – по 5 заболевших, Косихинский, Локтевский, Мамонтовский, Первомайский Поспелихинский районы – по 4 заболевших, Белокуриха, Яровое, Бурлинский , Топчихински, Табунский районы – по 3 заболевших, ЗАТО Сибирский, Благовещенский, Новичихинский, Рубцовский, Солонешенский, Тальменский, Троицкий, Усть-Калманский районы – по 2 заболевших, Алейский, Кулундинский, Немецкий национальный районы – по 1 заболевшему.

Теперь общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 19 217 человек. По состоянию на 31 октября на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 2 103 человек. На амбулаторном лечении - 4 пациента.

Кроме этого, 2 424 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях, 17 человек находятся там по другим обстоятельствам, 1 396 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание.

Минздравом края развернуто 5443 койки, к кислороду имеют подключение 2615, с ИВЛ – 503. Резервных коек - 899

Еще 6 235 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

Из общего числа заболевших 309 случаев – завозные, в т.ч. 121 – из-за рубежа; 10605 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 19217 заболевших: 5790 – у больных внебольничной пневмонией, 7581– у заболевших ОРВИ, в 5846 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 661864 человек, за прошедшие сутки – 6771.