Рабство, голодовка и новый импичмент – чем запомнится сибирякам последняя неделя октября

Новости 30.10.2020 18:05 257

На протяжении недели с 24 по 30 октября главным пунктом информационной повестки в Сибирском федеральном округе оставалась эпидемия коронавируса, давно уже ставшая частью не только быта, но и политического процесса. Несмотря на это, происходило много и других, не менее интересных событий. Так, например, сотрудник томского похоронного бюро решил стать мэром Магадана, в Красноярском крае, как выяснилось, практиковалось рабство, а главе Хакасии местные депутаты намерены объявить импичмент. Об этом и многом другом читайте в еженедельной пятничной сводке «Политсибру».

Омская область

На федеральный уровень здесь вышла скандальная история о том, как бригада «скорой помощи», безуспешно пытавшаяся добиться госпитализации тяжелобольных пациентов на протяжении всего дня, в итоге привезла их к зданию областного Минздрава. Губернатор области Александр Бурков в это время проходил лечение от коронавируса в Москве. 29 октября он сообщил о своём выздоровлении и отстранил от должности замглавы местного Минздрава Анастасию Малову, отвечавшую за оказание населению скорой медицинской помощи.

Кузбасс

Здесь решением губернатора Кемеровской области Сергея Цивилёва «за допущенные ошибки в организации оказания медицинской помощи населению Новокузнецка и юга области» в отставку отправлен начальник территориального управления областного Минздрава Олег Евса.

Также Кузбасс отметился тем, что встречи с главным приставом региона местной журналистке Наталье Зубковой пришлось добиваться с помощью голодовки – так она пыталась привлечь внимание к проблеме «вседозволенности» судебных приставов.

Заметим, что претензии к работе судебных приставов возникают не только на Кузбассе. Так, в Алтайском крае недавно прошёл митинг обманутых дольщиков. Застройщик объяснил, что достройке дома мешают именно накладываемые приставами ограничения.

Республика Хакасия

Национальные республики Сибири продолжает лихорадить. Не успела отгреметь история с попыткой импичмента Главы Республики Алтай Олега Хорохордина, как схожие процессы начались в Республике Хакасия. Местные парламентарии начали сбор подписей под обращением на имя главы республики Валентина Коновалова. У них вызвал сомнения ряд трат бюджета.

«По результатам ответа, парламентарии не исключают возможность выступить с инициативой выражения вотума недоверия действующему главе Хакасии коммунисту Валентину Коновалову, – пояснил депутат Верховного Совета республики Роман Абрафиков. Его слова приводит интернет-журнал «Новый фокус».

Вероятность запуска процедуры вынесения вотума недоверия главе региона подтвердил ещё один депутат ВС РХ Игорь Пономаренко. Он добавил, что сбор подписей продлится до 6 октября.

Иркутская область

Глава Приангарья Игорь Кобзев стал шестым из десяти губернаторов регионов Сибирского федерального округа, заразившимся коронавирусом. Помимо самого недавно избранного губернатора заболели председатель правительства Иркутской области Константин Зайцев и его первый заместитель Руслан Ситников.

Кроме того, в Иркутской области произошёл курьёзный случай – здесь появился сайт Унгинского районного суда Иркутска общей юрисдикции. На нём был указан адрес офиса, контактная информция и даже сведения о доходах судей. Курьёз заключается в том, что этой инстанции в действительности не существует. В настоящий момент сайт заблокирован по требованию прокуратуры.

Республика Тыва

Глава республики Шолбан Кара-оол сообщил о планах реконструкции пропускного пункта на границе с Монголией, назвав его важным пунктом для создания дополнительного трансазиатского коридора и весьма полезным для сибирского бизнеса.

Что касается политических коллизий, то депутат городского хурала Кызыла от ЛДПР Игорь Френт досрочно сложил мандат и вышел из партии из-за разногласий с политикой её реготделения. Ранее Верховный Хурал Республики Тыва принял решение о досрочном сложении полномочий еще двух парламентариев от ЛДПР: Андриана Ооржака и Виктора Попова.

Заметим, что о разногласиях внутри ЛДПР пишут и в других регионах, например, в Алтайском крае. Здесь озвучивалось недовольство массовым закрытием местных отделений.

Алтайский край

Что касается самого Алтайского края, то здесь одним из наиболее резонансных событий недели стала акция «ковид-диссидентов», временно парализовавшая движение общественного транспорта на 4,5 часа. Дело против 17 участников направлено в суд.

30 октября также стало известно, что глава алтайского Минздрава Дмитрий Попов ушёл на «удалёнку» из-за симптомов ОРВИ, а накануне сообщалось, что заболели 12 депутатов краевого парламента.

Республика Алтай

Глава республики Олег Хорохордин присвоил главному санитарному врачу РФ Анне Поповой почётное звание заслуженного работника алтайского здравоохранения. Попутно он представил председателя регионального избиркома Дмитрия Степанова к медали «За заслуги перед отечеством» за вклад в голосование по поправкам в Конституцию.

Владимиру Путину Мария Дёмина. 30 октября стало известно также, что президенту РФ пожаловалась на Хорохордина и его советника депутат республиканского Госсобрания от КПРФ

Новосибирская область

Октябрьский районный суд Новосибирска признал действительными результаты голосования по выборам в Совет депутатов седьмого созыва на одном из избирательных участков округа №1833. Здесь победил представитель «Единой России» Евгений Яковенко. Его соперник Вячеслав Якименко (независимое объединение «Новосибирск-2020») утверждал, что терризбирком включил в список избирателей не проживающих на территории избирательного округа и Новосибирска около 300 курсантов Новосибирского военного института имени генерала Яковлева войск национальной гвардии РФ.

Красноярский край

«7 канал Красноярск» сообщил, что при помощи сотрудников полиции из продолжавшегося шесть лет рабства вызволены две женщины, которых, по их словам, жестоко избивали и заставляли работать. К делу подключились федеральная организация, которая борется с торговлей людьми, и следственный комитет.

Томская область

Сотрудник томского похоронного бюро Александр Шарабаев, узнав, что на конкурс на должность мэра Магадана не подано ни одной заявки, решил попытать счастья и баллотироваться. Он уже заявил, что вместе со своей командой начал готовить предвыборную программу, главными пунктами в которой станут пропаганда ЗОЖ, борьба с употреблением алкоголя и развитие в регионе местного туризма.