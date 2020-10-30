Алтайский край вошел в пятерку худших регионов СФО по скорости распространения коронавиурса

Новости 30.10.2020 16:59 497

За минувшую неделю количество инфицированных короновирусом в Алтайском крае увеличилось на 9%. По этому показателю регион входит в пятерку худших по Сибири. Такие данные приводит информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

«Скорость распространения коронавируса в крае по - прежнему равна среднесибирской, но превышает общероссийскую, а сам регион вошел в пятерку субъектов Сибири с самыми высокими показателями», - уточнили в центре.

За прошедшую неделю регион достиг отметки в 19 тысяч выявленных случаев. На 30 октября – на 1,4 тысячи подтвержденных диагнозов больше, чем неделей ранее.

Всего на 30 октября в Сибири выявлено 152 598 подтвержденных диагнозов – это 10% от общего числа по России. Скорость распространения коронавируса в СФО за неделю не изменилась и составила 9% - 12 777 новых случаев.

Еще быстрее, чем в Алтайском крае, COVID-19 распространялся в Республике Алтай (20%), Республике Хакасия (15%) и Томской области (13%).