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Алтайские депутаты предлагают сделать лекарства от ковида бесплатными для некоторых льготников

Новости
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Депутаты Алтайского края готовят обращение в федеральный Минздрав с просьбой расширить перечень медикаментов для пациентов-льготников, включив в него лекарства от коронавируса. Об этом ГТРК «Алтай» сообщил председатель комитета по здравоохранению и науке АКЗС Александр Лазарев.

Речь в данном случае идет именно о тех пациентах с различными заболеваниями, кто уже сейчас получает льготные лекарства. Некоторые из них заразились коронавирусом и лечатся дома.

«Пациенты, входящие в категории льготников, могут получать некоторые препараты, касающиеся ковида, но только из утвержденного перечня. Понятно, что ничто не мешает сейчас получать ряд антибиотиков, но есть лекарства, которые в федеральный список не входят, и эти препараты они бесплатно сейчас получить не могут», - пояснил депутат.

Бесплатные лекарства получают десятки тысяч жителей Алтайского края с различными заболеваниями.

Лазарев добавил, что депутаты рассмотрят эту инициативу на одной из сессий краевого парламента. И если поддержат, то направят предложение федеральным властям.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: Pexels

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