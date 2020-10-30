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Глава алтайского минздрава Попов заболел и ушел на «удаленку»

Новости
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Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов перешел на дистанционный режим работы из-за симптомов ОРВИ, сообщил «Политсбру» в пресс-службе регионального минздрава.

Несколько депутатов АКЗС заболели коронавирусом или ОРВИ

Несколько депутатов АКЗС заболели коронавирусом или ОРВИ

Новости

Заболел ли министр  СОVID-19, пока не понятно, - результатов теста на ковид еще нет. И, тем не менее, Попов перешел на работу из дома.  

Напомним, ранее коронавирусом переболел губернатор региона Виктор Томенко. С двухсторонней пневмонией он лечился в краевой клинической больнице. На минувшей неделе ковид обнаружили у его четырех заместителей, вице-премьеров Александра Лукьянова, Дениса Губина, Игоря Степаненко и Александра Климина.

Четыре зампреда правительства Алтайского края заразились коронавирусом

Четыре зампреда правительства Алтайского края заразились коронавирусом

Новости

Часть из них проходят лечение в ковидном госпитале

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Автор: Политсиб.ру

Фото: Антон Федотов/altairegion22.ru

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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