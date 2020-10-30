Оплата покупки смартфоном принесет держателям карт UnionPay Россельхозбанка дополнительные бонусы

Новости компаний 30.10.2020 17:40 189

Клиенты Россельхозбанка, оформившие карты UnionPay с 15 октября 2020 года, могут принять участие в акции Банка и получить 1000 бонусных баллов «Урожай», оплатив любую покупку на сумму не менее 1000 рублей с помощью смартфона Huawei.

Также при покупке товара или услуги с использованием сервиса Huawei Pay на сумму не менее 1000 рублей в десяти бонусных категориях (книги, товары для дома, услуги связи и т. д.) Банк начислит баллы в размере, равном 1 млн бонусных баллов, распределенных поровну между всеми клиентами - держателями карт UnionPay, принявшими участие в акции.

«Россельхозбанк активно развивает клиентский сервис и внедряет новейшие цифровые технологии, помогающие совершать быстрые и удобные платежи. Для клиентов, использующих бесконтактные формы оплаты, в октябре мы подготовили приятный «бонус» по картам UnionPay - начисление дополнительных бонусных баллов. Уверены, что наши клиенты по достоинству оценят такое предложение. В настоящий момент дистанционные сервисы Банка востребованы у всех категорий клиентов Банка», - прокомментировала Татьяна Руденко, заместитель директора Алтайского регионального филиала АО «Россельхозбанк».

Предложение действует 3 месяца до 14 января 2021 года включительно. Чтобы стать участником акции, необходимо привязать карту UnionPay Россельхозбанка к смартфону Huawei, подключиться к программе «Урожай» и совершить покупку при помощи системы HuaweiPay. Подробную информацию об условиях проведения акции можно получить на сайте Россельхозбанка.

Напоминаем, согласно условиям программы «Урожай», 1,5% от любой суммы покупок по картам UnionPay зачисляются на бонусный счет в виде баллов вне зависимости от проводимых Банком акций.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.