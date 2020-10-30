Участники инвестиционного Форума «Россия зовет!» обсудят наиболее интересные инвестиционные стратегии на 2021 год

Поведение рынков в 2020 году, прогнозы на 2021 год, возможную динамику золота и нефти в новых реалиях, перспективы глобальной и российской экономики, актуальные инвестидеи - эти и другие темы обсудят на панельной сессии «Горизонты инвестирования в постпандемийный период». Она проходит 30 октября в рамках 12-го инвестиционного Форума ВТБ Капитал «Россия зовет!».

Модератором сессии выступит главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ Владимир Потапов. Участие в обсуждении примут заместитель председателя ЦБ РФ Алексей Заботкин, основатель Mobius Capital Partners LLP Марк Мобиус, международный инвестор и писатель Джим Рождерс, директор по институциональным вопросам и главный экономист Generali CEE Holding B.V Мирослав Сингер, глава отдела облигаций развивающихся стран Amundi Ерлан Сыздыков, глава отдела глобальной экономики и стратегии Allianz Global Investors Стефан Хофрихтер, управляющий директор по рынкам Европы, Ближнего Востока и Африки и глобальным политическим исследованиям TS Lombard Кристофер Гранвилль.

«2020 год был одновременно сложным и уникальным. В том, что происходило на рынках, многие увидели новые возможности и постарались использовать их. Мы видели рекордные объемы притока средств на фондовый рынок от частных инвесторов и резкий рост темпов открытия брокерских счетов. Завтра мы поговорим о самых актуальных темах мира инвестиций и обсудим, во что инвестировать сейчас перспективней всего. Важной отличительной чертой форума в этом году и данной сессии является то, что она доступна широкой аудитории. У любого желающего есть возможность завтра присоединиться к этому событию, участие в котором примут самые заслуженные и уважаемые умы инвестиционного мира», - отметил Владимир Потапов.

В рамках сессии уже открыто голосование «Какой класс активов обеспечит лучшую доходность в 2021 году?» в телеграм-канале «ВТБ Мои Инвестиции». Результаты голосования прокомментируют эксперты в ходе мероприятия. Трансляцию сессии и программу форума можно найти на официальном сайте.