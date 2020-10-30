Уголовное дело отставного мэра Славгорода Сергея Горбунова ушло в суд

Алтайский следком завершил расследование дела против Сергея Горбунова, которого в июне сняли с поста главы Славгорода. Теперь собранные факты о получении взятки в особо крупном размере рассмотрит суд, передает пресс-служба СК.

«В ходе предварительного следствия Горбунов свою вину не признал, а также оказывал противодействие, выдвигая различные версии своей непричастности к получению взятки», - уточнили в ведомстве.

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Напомним, Сергея Горбунова обвиняют в личном получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, летом 2018 года (когда он только стал мэром Славгорода) Горбунов предложил директору и учредителю двух ООО давать ему взятку (100 тысяч рублей ежемесячно и 5-10 % от прибыли) за регулярные поставки угля на котельные города. Чиновник пообещал компаниям отдавать им контракты и защищать от конкурентов.

В мае 2020 года Горбунов, опять же по версии следствия, запросил еще и по 50 рублей за каждую поставляемую тонну угля.

За все это время он получил взятку в общей сумме на 6,8 млн рублей.

«29 мая этого года после получения части денег, Горбунов, заметив, что за ним ведется оперативное наблюдение, попытался избавиться от денег, выкинув их в заброшенное здание, однако вскоре был задержан сотрудниками полиции при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии», - добавили в следкоме.

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Сначала он признал свою вину и намеревался содействовать следствию. Его отправили под домашний арест. Но «в связи с явным и грубым нарушением» в начале сентября 2020 года его заключили под стражу. На автомобиль и имущество наложили арест на 1 млн рублей.

В июне городские депутаты отправили Сергея Горбунова в отставку. Это предшествовало письмо в их адрес от губернатора Алтайского края Виктора Томенко.

Если суд признает его бывшего мэра, то ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы, штраф до 70-кратной суммы взятки, лишение права занимать руководящие должности в органах власти.