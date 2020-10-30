219 заражений и 17 смертей: как распространяется коронавирус в Алтайском крае

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 219 новых случаев заболевания коронавирусом, выздоровело 118 пациентов, умерло 17 человек, от коронавируса - шестеро. Об этом сообщает региональный оперштаб.

На 30 октября в инфекционных госпиталях пребывают 2 177 человек с подтверждённым ковидом, 2 389 пациентов - с похожей на него вирусной пневмонией и 337 - с иными заболеваниями. 1 416 пациентов с пневмонией долечиваются на дому. Также на амбулаторном наблюдении и лечении находятся 6 366 "бессимптомников". Количество тяжелобольных составляет 511 человек, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 149.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 19 000 человек, в том числе, 1 408 детей, выздоровело – 16 054 человек. За весь период умерло 765 человек (все взрослые), в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 367 человек; иные причины смерти – 394 (+11) человек; на экспертизе – 4 человека.

В регионе развернуто 5438 коек, к кислороду имеют подключение 2615, с ИВЛ – 503. Резервных коек - 535.

Из 19000 заболевших: 5739 – у больных внебольничной пневмонией, 7434– у заболевших ОРВИ, в 5827 случаях – бессимптомное течение. Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 655 093 человек, за прошедшие сутки – 7522.