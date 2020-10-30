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Как жители Алтайского края реагируют на вторую волну пандемии

Новости
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Интерес жителей регионов к теме второй волны коронавируса исследовал Центр политической конъюнктуры. В Алтайском крае он оказался на достаточно высоком уровне.

По количеству сообщений о коронавирусе в соцсетях Алтайский край занял 23 место среди субъектов РФ. Для Сибирского федерального округа этот результат оказался средним. Регионы СФО по уровню интереса ко второй волне пандемии расположились следующим образом:

  • Новосибирская область – 11 место по РФ;
  • Красноярский край – 12 место по РФ;
  • Кузбасс – 15 место по РФ;
  • Омская область – 16 место по РФ;
  • Иркутская область – 19 место по РФ;
  • Алтайский край – 23 место по РФ;
  • Томская область – 44 место по РФ;
  • Республика Хакасия – 65 место по РФ;
  • Республика Тыва – 72 место по РФ;
  • Республика Алтай – 73 место по РФ.

Отмечается, что заметный рост числа новых случаев не привел к пропорциональному росту интереса граждан к теме коронавируса. Согласно данным «Медиалогии», количество сообщений на тему пандемии с начала октября в целом по стране выросло, однако рост оказался незначительным, а наиболее резонансными темами в контексте пандемии выступают ежедневные сообщения о количестве новых случаев заражения.

По мнению исследователей, незначительный рост количества сообщений на тему коронавируса в социальных сетях свидетельствует о том, что пандемия становится обыденностью. Если в апреле-мае 2020 года фиксировался высокий уровень интереса к теме, то осенью 2020 значительных всплесков на уровне всей России не наблюдается.
Как жители Алтайского края реагируют на вторую волну пандемии
Как жители Алтайского края реагируют на вторую волну пандемии

Политические последствия

Ценр политконъюнктуры также делает несколько замечаний о влиянии пандемии на политическую повестку.

Фокус внимания на губернаторах

По мнению специалистов центра, усилится роль глав регионов, которые ещё во время первой волны были наделены дополнительными полномочиями с вытекающим из этого дополнительным уровнем ответственности.

Мозаичность повестки

Из-за большего внимания к регионам федеральная повестка борьбы с пандемией отойдет на второй план, и региональные кейсы чаще будут выходить на всероссийский уровень, соответствующие примеры уже имеют место.

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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