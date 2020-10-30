Как жители Алтайского края реагируют на вторую волну пандемии

Интерес жителей регионов к теме второй волны коронавируса исследовал Центр политической конъюнктуры. В Алтайском крае он оказался на достаточно высоком уровне.

По количеству сообщений о коронавирусе в соцсетях Алтайский край занял 23 место среди субъектов РФ. Для Сибирского федерального округа этот результат оказался средним. Регионы СФО по уровню интереса ко второй волне пандемии расположились следующим образом:

Новосибирская область – 11 место по РФ;

– 11 место по РФ; Красноярский край – 12 место по РФ;

– 12 место по РФ; Кузбасс – 15 место по РФ;

– 15 место по РФ; Омская область – 16 место по РФ;

– 16 место по РФ; Иркутская область – 19 место по РФ;

– 19 место по РФ; Алтайский край – 23 место по РФ;

– 23 место по РФ; Томская область – 44 место по РФ;

– 44 место по РФ; Республика Хакасия – 65 место по РФ;

– 65 место по РФ; Республика Тыва – 72 место по РФ;

– 72 место по РФ; Республика Алтай – 73 место по РФ.

Отмечается, что заметный рост числа новых случаев не привел к пропорциональному росту интереса граждан к теме коронавируса. Согласно данным «Медиалогии», количество сообщений на тему пандемии с начала октября в целом по стране выросло, однако рост оказался незначительным, а наиболее резонансными темами в контексте пандемии выступают ежедневные сообщения о количестве новых случаев заражения.

По мнению исследователей, незначительный рост количества сообщений на тему коронавируса в социальных сетях свидетельствует о том, что пандемия становится обыденностью. Если в апреле-мае 2020 года фиксировался высокий уровень интереса к теме, то осенью 2020 значительных всплесков на уровне всей России не наблюдается.

Как жители Алтайского края реагируют на вторую волну пандемии

Политические последствия

Ценр политконъюнктуры также делает несколько замечаний о влиянии пандемии на политическую повестку.

Фокус внимания на губернаторах

По мнению специалистов центра, усилится роль глав регионов, которые ещё во время первой волны были наделены дополнительными полномочиями с вытекающим из этого дополнительным уровнем ответственности.

Мозаичность повестки

Из-за большего внимания к регионам федеральная повестка борьбы с пандемией отойдет на второй план, и региональные кейсы чаще будут выходить на всероссийский уровень, соответствующие примеры уже имеют место.