Как жители Алтайского края реагируют на вторую волну пандемии

Интерес жителей регионов к теме второй волны коронавируса исследовал Центр политической конъюнктуры. В Алтайском крае он оказался на достаточно высоком уровне.
По количеству сообщений о коронавирусе в соцсетях Алтайский край занял 23 место среди субъектов РФ. Для Сибирского федерального округа этот результат оказался средним. Регионы СФО по уровню интереса ко второй волне пандемии расположились следующим образом:
Отмечается, что заметный рост числа новых случаев не привел к пропорциональному росту интереса граждан к теме коронавируса. Согласно данным «Медиалогии», количество сообщений на тему пандемии с начала октября в целом по стране выросло, однако рост оказался незначительным, а наиболее резонансными темами в контексте пандемии выступают ежедневные сообщения о количестве новых случаев заражения.
Ценр политконъюнктуры также делает несколько замечаний о влиянии пандемии на политическую повестку.
По мнению специалистов центра, усилится роль глав регионов, которые ещё во время первой волны были наделены дополнительными полномочиями с вытекающим из этого дополнительным уровнем ответственности.
Из-за большего внимания к регионам федеральная повестка борьбы с пандемией отойдет на второй план, и региональные кейсы чаще будут выходить на всероссийский уровень, соответствующие примеры уже имеют место.
Тревожные настроения среди россиян из-за второй волны пандемии коронавируса продолжают расти, однако уровень страха в обществе значительно ниже, чем весной-летом