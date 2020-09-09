Алтайское УФАС запретило барнаульскому садоводству отключать электроснабжение на зиму

Новости 30.10.2020 12:05 434

Алтайское краевое УФАС добилось наказания барнаульского садоводства «Ракета» за отключение электричества на зиму. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

С жалобой на действия СНТ «Ракета» по отключению электроснабжения в зимний период 2018-2019 г.г. к антимонопольщикам обратился гражданин, имеющий на территории СНТ зарегистрированный жилой дом. В ходе разбирательства выяснилось, что СНТ «Ракета», по действующему решению правления, в осенне-зимний период прекращает электроснабжение объектов, находящихся во владении членов садоводческого товарищества. С октября по май садоводство отключает собственные трансформаторные подстанции, тем самым лишает права садоводов на получение электрической энергии от гарантирующих поставщиков на холодное время.

«Основаниями для прекращения электроснабжения являются только факт ненадлежащего технологического присоединения к электрическим сетям, аварийная ситуация на объектах электроэнергетики или ненадлежащее исполнение обязательств по оплате электроэнергии. Иных причин прекращения электроснабжения действующим законодательством не предусмотрено», - рассказала начальник отдела антимонопольного контроля и естественных монополий управления Ольга Вихарева.

Действия СНТ «Ракета» признаны неправомерными, садоводству предписано о восстановить круглогодичную, бесперебойную подачу электроэнергии к жилому дому заявителя, в том числе, в осенне-зимние периоды. Это решение было обжаловано в нескольких судебных инстанциях, однако все они встали на сторону антимонопольщиков.

За два года к административной ответственности за неправомерное отключение электроэнергии в зимний период было оштрафовано 13 СНТ.