Сенатор Белоусов одобрил идею господдержки индивидуального жилищного строительства

Зампред комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Белоусов уверен, что федеральная поддержка индивидуального жилищного строительства поможет российским семьям решить проблемы с жильем.
Сенатор прокомментировал итоги состоявшегося заседания Совета по вопросам жилищного строительства и содействия развитию жилищно-коммунального комплекса при Совете Федерации. На мероприятии речь шла о текущем состоянии строительной отрасли и перспективах развития в новых экономических условиях.
Члены Совета констатировали, что обстоятельства, связанные с распространением коронавирусной инфекции, потребовали от государства быстрых решений по всем ключевым направлениям экономики. В условиях наметившейся тенденции к падению спроса на жилье, оказывающей негативный мультипликативный эффект на всю отрасль, Правительством Российской Федерации были приняты беспрецедентные меры поддержки строительного комплекса, которые позволили в значительной степени нивелировать негативное влияние новых экономических условий на строительную отрасль. Отставание от прошлогодних показателей строительства минимально: по данным Росстата, за январь – сентябрь 2020 года объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство", снизился на 0,4% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Сенатор особо отметил, что в связи с высокой эффективностью введенной меры, срок реализации программы продлевается с 1 ноября 2020 года по 1 июля 2021 года. По мнению парламентария, это крайне важное и своевременное решение Правительства РФ для населения. Кроме того, он предложил уделить приоритетное внимание разработке и утверждению Программы действий по развитию жилищного строительства и ипотечного кредитования, в том числе, предусматривающую меры поддержки по развитию индивидуального жилищного строительства.
«Как известно, загородное жилье начинает пользоваться все большим спросом, однако, пока, банки крайне неохотно идут навстречу заемщикам. Для этого важно разработать действительно работающие механизмы льготного кредитования граждан в целях строительства либо приобретения ими готовых индивидуальных жилых домов. Уверен, именно такие меры станут востребованы в российских регионах и позволят улучшить жилищные условия многим российским семьям, а также положительно скажутся на реализации программ расселения граждан из аварийного жилого фонда», – считает Сергей Белоусов.