Сенатор Белоусов одобрил идею господдержки индивидуального жилищного строительства

Новости 30.10.2020 11:55 237

Зампред комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Белоусов уверен, что федеральная поддержка индивидуального жилищного строительства поможет российским семьям решить проблемы с жильем.

Сенатор прокомментировал итоги состоявшегося заседания Совета по вопросам жилищного строительства и содействия развитию жилищно-коммунального комплекса при Совете Федерации. На мероприятии речь шла о текущем состоянии строительной отрасли и перспективах развития в новых экономических условиях.

Члены Совета констатировали, что обстоятельства, связанные с распространением коронавирусной инфекции, потребовали от государства быстрых решений по всем ключевым направлениям экономики. В условиях наметившейся тенденции к падению спроса на жилье, оказывающей негативный мультипликативный эффект на всю отрасль, Правительством Российской Федерации были приняты беспрецедентные меры поддержки строительного комплекса, которые позволили в значительной степени нивелировать негативное влияние новых экономических условий на строительную отрасль. Отставание от прошлогодних показателей строительства минимально: по данным Росстата, за январь – сентябрь 2020 года объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство", снизился на 0,4% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

По мнению Сергея Белоусова, беспрецедентной мерой в целях стимулирования спроса на жилье стала специальная льготная ипотечная программа, предусматривающая предоставление ипотечных кредитов под 6,5 процентов годовых при покупке жилья на первичном рынке. По данным оператора программы АО "ДОМ.РФ", на 1 октября 2020 года выдано 205,9 тыс. кредитов на общую сумму 575,5 млрд. рублей.

Сенатор особо отметил, что в связи с высокой эффективностью введенной меры, срок реализации программы продлевается с 1 ноября 2020 года по 1 июля 2021 года. По мнению парламентария, это крайне важное и своевременное решение Правительства РФ для населения. Кроме того, он предложил уделить приоритетное внимание разработке и утверждению Программы действий по развитию жилищного строительства и ипотечного кредитования, в том числе, предусматривающую меры поддержки по развитию индивидуального жилищного строительства.