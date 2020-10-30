Бюджет с оговорками. Как прошла 47-я сессия АКЗС (ФОТО)

29 октября прошла 47 сессия Алтайского краевого Законодательного Собрания, на которой был утверждён в первом чтении бюджет региона на 2021 год. Расходная его часть составит 112 млрд рублей. Второе чтение состоится через месяц, предполагается, что на нём бюджет будет увеличен. Большинство народных избранников документ поддержали, но с оговорками.

Глава фракции СР Александр Молотов предложил возобновить практику заимствования, чтобы решить насущные проблемы. ЛДПР бюджет не поддержала, потому что в нем нет важного направления работы - сокращения оттока населения. Коммунисты снова не были единогласны в голосовании. Против были только двое депутатов: глава фракции КПРФ Мария Прусакова и Вероника Лапина. Остальные были за бюджет.