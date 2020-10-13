Путин: жителей Алтайского края могут вакцинировать от коронавируса ещё до конца года

Новости 30.10.2020 10:35 669

Президент России Владимир Путин заявил, что вакцины от коронавируса поступили уже во все регионы и выразил надежду, что к массовой вакцинации населения можно будет приступить в конце текущего года. Его слова приводятся в стенограмме выступления на инвестиционном форуме «Россия зовёт» на kremlin.ru.

«Эффективно работает вакцина и «Вектора», и Института имени Гамалеи. Вопрос в налаживании массового производства. Уже во все регионы эта вакцина поступила. Надеюсь, что к массовой вакцинации мы сможем приступить в конце года», – заявил президент.

Он добавил, что на подходе и третья вакцина, а весь вопрос заключается лишь в возможности обеспечить необходимый объем промышленного производства. Путин признал, что в этой области наличествуют определенные проблемы, связанные с отсутствием необходимого оборудования для разворачивания массового производства.

Напомним, ранее сообщалось, что в Алтайский край вакцина поступит в первом квартале 2021 года, лишь 2000 доз должны были прибыть в регионы для привития медицинских работников.