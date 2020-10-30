Путин: жителей Алтайского края могут вакцинировать от коронавируса ещё до конца года

Президент России Владимир Путин заявил, что вакцины от коронавируса поступили уже во все регионы и выразил надежду, что к массовой вакцинации населения можно будет приступить в конце текущего года. Его слова приводятся в стенограмме выступления на инвестиционном форуме «Россия зовёт» на kremlin.ru.
«Эффективно работает вакцина и «Вектора», и Института имени Гамалеи. Вопрос в налаживании массового производства. Уже во все регионы эта вакцина поступила. Надеюсь, что к массовой вакцинации мы сможем приступить в конце года», – заявил президент.
Он добавил, что на подходе и третья вакцина, а весь вопрос заключается лишь в возможности обеспечить необходимый объем промышленного производства. Путин признал, что в этой области наличествуют определенные проблемы, связанные с отсутствием необходимого оборудования для разворачивания массового производства.
«Вектор» запланировал многоцентровое клиническое исследование, охватывающее 30 тысяч добровольцев в возрасте от 18 лет