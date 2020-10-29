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Что решил предпринять алтайский оперштаб для борьбы с коронавирусом

Новости
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В Барнауле, Бийске и Рубцовске дополнительно развернут порядка 400 коек для лечения больных коронавирусом. Об этом на заседании регионального оперштаба рассказала замминистра здравоохранения Алтайского края Наталья Белоцкая, передаёт пресс-служба краевого правительства.

По её словам, из федерального бюджета Алтайскому краю планируется выделить средства на закупку лекарств для лечащихся на дому.

Губернатор Виктор Томенко поручил ускорить передачу алтайскому Минздраву аппарата для ПЦР-диагностики, который ранее использовался в лаборатории Главного управления МВД России по Алтайскому краю. Кроме того, после его обращения Виктора Томенко в адрес федеральных органов власти, Алтайскому краю выделят дополнительные мощности для ПЦР-лабораторий. Это позволит увеличить охват тестирования на COVID-19.

В настоящее время количество проводимых тестов на коронавирус в Алтайском крае составляет 6700-6900 в сутки. Ежесуточно показатель тестирований составляет 281 на 100 тысяч жителей региона при рекомендованном 150 в сутки.

Также отмечалось, что здравоохранение Алтайского края получит кадровую поддержку: 31 октября по приказу Минздрава России в регион приедет бригада опытных реаниматологов.

Коечный фонд Алтайского края заполнен на 88,6%

Коечный фонд Алтайского края заполнен на 88,6%

Новости

К настоящему моменту в регионе развернуто 29 госпиталей на 5438 коек, почти половина из них подключены к кислороду – 2615, 503 – реанимационные

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Автор: Политсиб.ру

Фото: altairegion22.ru

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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