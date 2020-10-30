Как получить ВНЖ в Греции?

Новости компаний 30.10.2020 10:40 223

Европейские государства с каждым годом становятся всё лояльнее к лицам, желающим обосноваться в них. Получить Вид на жительство в той или иной стране становится все проще именно относительно условий со стороны правительства.

В этой статье мы расскажем пошагово, как получить вид на жительство в Греции - одной из самых колоритных и теплых стран Средиземноморья.

Кто может рассчитывать на ВНЖ?

Начнем с того, какие категории граждан могут претендовать на документ, разрешающий находиться длительное время в этом государстве и разворачивать какую-либо деятельность.

Студент. Если Вы или Ваши дети твердо решили получать греческое образование и уже поступили в один из ВУЗов, правительство разрешить получить этот документ. Он выдается на срок контракта на обучение и истекает в момент его завершения или расторжения. Важная трудовая единица. Если Вам предлагают работу в одной из греческих компаний и готовы предоставить документ приглашения для подтверждения данного факта. В данном случае сроки могут быть разные. Близкие члены семьи. Этот пункт обычно называют воссоединением семьи. ВНЖ выдается иностранным супругам греческих граждан, проживающих в браке более трех лет. Также это касается близких родственников иностранцев, работающих в Греции (см. пункт выше). Владельцы недвижимого имущества. Этот вариант получения называется “Золотая виза”. Его получают в том случае, если у соискателя есть 250 000 евро на квартиру или долю в доме и счет в банке Греции. Покупая недвижимость на территории Греции пополам или вскладчину, Ваша доля также должна составлять данную сумму.

Вот четыре самых популярных способа. Теперь перейдем к видам.

Какими бывают ВНЖ в Греции?

Итак, принято разделять четыре категории: