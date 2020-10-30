Как получить ВНЖ в Греции?

Европейские государства с каждым годом становятся всё лояльнее к лицам, желающим обосноваться в них. Получить Вид на жительство в той или иной стране становится все проще именно относительно условий со стороны правительства.
В этой статье мы расскажем пошагово, как получить вид на жительство в Греции - одной из самых колоритных и теплых стран Средиземноморья.
Начнем с того, какие категории граждан могут претендовать на документ, разрешающий находиться длительное время в этом государстве и разворачивать какую-либо деятельность.
Студент. Если Вы или Ваши дети твердо решили получать греческое образование и уже поступили в один из ВУЗов, правительство разрешить получить этот документ. Он выдается на срок контракта на обучение и истекает в момент его завершения или расторжения.
Важная трудовая единица. Если Вам предлагают работу в одной из греческих компаний и готовы предоставить документ приглашения для подтверждения данного факта. В данном случае сроки могут быть разные.
Близкие члены семьи. Этот пункт обычно называют воссоединением семьи. ВНЖ выдается иностранным супругам греческих граждан, проживающих в браке более трех лет. Также это касается близких родственников иностранцев, работающих в Греции (см. пункт выше).
Владельцы недвижимого имущества. Этот вариант получения называется “Золотая виза”. Его получают в том случае, если у соискателя есть 250 000 евро на квартиру или долю в доме и счет в банке Греции. Покупая недвижимость на территории Греции пополам или вскладчину, Ваша доля также должна составлять данную сумму.
Вот четыре самых популярных способа. Теперь перейдем к видам.
Итак, принято разделять четыре категории:
Категория А - она дает право легально трудоустроиться в этой республике. Как правило, ее предоставляют спортсменам, лицам с ученой степенью и другим работникам, чья интеллектуальная деятельность имеет вес для развития и имиджа страны.
Категория Б - возможность вести предпринимательскую деятельность и являться инвестором в местный бизнес.
Категория В - позволяет лицам, хорошо обеспеченным финансово, жить и тратить свои капиталы на территории Греции. Это как раз о студентах и соискателях на “Золотую визу”.
Категория Г - предоставляет политическое убежище. Ей пользуются меньшинства, столкнувшиеся с притеснением на Родине по социальным или политическим причинам (оппозиционеры, представители сексуальных меньшинств, религиозные деятели и так далее).