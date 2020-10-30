Личный кабинет АО «Алтайэнергосбыт» - удобно, многофункционально, круглосуточно!

«Алтайэнергосбыт» предлагает своим клиентам в пик вирусных инфекций воздержаться от посещения офисов обслуживания, тем более, что практически все вопросы можно решить в «Личном кабинете клиента» (ЛКК).
Сервис функционирует на официальном сайте компании, а также в бесплатном мобильном приложении «Мой Алтайэнергосбыт», доступном на платформах App Store и Google Play по запросу «Алтайэнергосбыт».
После регистрации станут доступны множество функций:
Для удобства пользователей разработаны простые видеоинструкции по регистрации и работе в ЛКК на персональном компьютере и в смартфоне.
Ознакомиться с ними можно на официальном сайте компании в разделе «Населению»/«Видеоинструкция по регистрации в личном кабинете на ПК» или «Видеоинструкция по регистрации в приложении «Мой Алтайэнергосбыт» на смартфоне».