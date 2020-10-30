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Личный кабинет АО «Алтайэнергосбыт» - удобно, многофункционально, круглосуточно!

Новости компаний
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«Алтайэнергосбыт» предлагает своим клиентам в пик вирусных инфекций воздержаться от посещения офисов обслуживания, тем более, что практически все вопросы можно решить в «Личном кабинете клиента» (ЛКК).

Сервис функционирует на официальном сайте компании, а также в бесплатном мобильном приложении «Мой Алтайэнергосбыт», доступном на платформах App Store и Google Play по запросу «Алтайэнергосбыт».

После регистрации станут доступны множество функций:

  • Оплата счетов онлайн;
  • Передача показаний приборов учёта;
  • Просмотр истории начислений и оплат;
  • Управление сразу несколькими лицевыми счетами;
  • Заказ энергосервисных услуг;
  • Подписка на электронную квитанцию;
  • Консультация специалиста.

Для удобства пользователей разработаны простые видеоинструкции по регистрации и работе в ЛКК на персональном компьютере и в смартфоне.

Ознакомиться с ними можно на официальном сайте компании в разделе «Населению»/«Видеоинструкция по регистрации в личном кабинете на ПК» или «Видеоинструкция по регистрации в приложении «Мой Алтайэнергосбыт» на смартфоне».

Прямые ссылки на видеоинструкцию:

Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаула и Алтайского края #аналитические новости #аналитика
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