Плюс 501 рубль. В Алтайском крае снова увеличили прожиточный минимум пенсионеров на 2021 год

Новости 29.10.2020 17:07 397

9573 рубля - такой размер прожиточного минимума для пенсионеров утвердили в Алтайском крае на 2021 года. Решение приняли депутаты парламента на сессии в четверг, 29 октября. Любопытно, что это уже второе повышение этого показателя за последние три месяца.

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На сессии в августе прожиточный минимум на 2021 год (устанавливается раз в году) был принят в размере 9072 рубля. Это больше 2020 года на 2%. Однако из-за недавней корректировки этого показателя на российском уровне (его повысили с 9498 до 10022 рублей), был скорректирован и расчет по краю.

На сессии в октябре депутаты увеличили минимум с первоначально принятых 9072 рублей до 9573 рублей. Теперь это больше уровня 2020 года на 7,6%.

Напомним, в 2020 году он составляет 8894 рублей, в 2019-м прожиточный минимум был в размере 8669 рублей, в 2018 году – 8543 рубля, в 2017 – 8363 рубля.

«Размер прожиточного минимума пенсионера принимается для того, чтобы те граждане, у кого пенсия ниже этого показателя, получали социальную доплату к пенсии из федерального бюджета», - пояснила председатель комитета АКЗС по социальной политике Татьяна Ильюченко.

Доплату к пенсии до уровня прожиточного минимума пенсионера в Алтайском крае будут получать 94 тысячи человек.