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АлтГТУ приглашает абитуриентов на виртуальный День открытых дверей

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31 октября Алтайский государственный технический университет проведет День открытых дверей в онлайн-формате. Ссылка для подключения будет доступна на YouTube-канале АлтГТУ.

В режиме видеоконференц-связи с 13:00 можно будет задать вопросы ответственному секретарю приемной комиссии, проректору по учебной работе университета, декану факультета довузовской подготовки. Также вопросы можно прислать заранее на электронную почту: zentrprof@bk.ru.

Каждый факультет и институт представит презентации образовательных программ и направлений подготовки.

Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаула и Алтайского края #аналитические новости #аналитика
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