Россельхозбанк на Алтае увеличил выпуск платежных карт на 22%

Новости компаний 29.10.2020 16:50 280

Объем выпуска платежных карт Россельхозбанка в Алтайском крае и Республике Алтай за 3 квартал 2020 года составил более 14 тысяч. Это превышает аналогичный показатель прошлого года на 22%, или на 3225 карт. При этом чуть менее половины карт - 6037 - выпущено в сентябре.

В общем объеме эмиссии за рассматриваемый период доля карт тарифов «Зарплатный» и «Пенсионный» составляет 28% и 23% соответственно.

В настоящее время сеть устройств самообслуживания Россельхозбанка в Алтайском филиале состоит из 117 банкоматов, 23 из которых работают круглосуточно, и 61 информационно-платежного терминала. Также Россельхозбанк предоставляет клиентам возможность получить широкий спектр банковских услуг дистанционно с помощью приложений «Мобильный Банк» и Интернет-Банк.