Депутаты-единороссы поддержали бюджет Алтайского края на 2021 год в первом чтении

Новости 29.10.2020 16:16 303

Депутаты фракции «Единая Россия» в Алтайском Заксобрании единогласно поддержали проект бюджета на следующий год. За также были депутаты «Справедливой России» и часть КПРФ, против - ЛДПР и часть коммунистов. Первое чтение состоялось в четверг, 29 октября.

По словам члена фракции ЕР, председателя комитета АКЗС по бюджету и налогам Владимира Устинова, бюджет останется социально-ориентированным даже в этих непростых экономических условиях.

«Расходы на социальную сферу составят 74% или 83,3 млрд рублей расходной части казы. Сохранятся все меры поддержки. К примеру, с 1 января 2021 года проиндексируют на 4,3% зарплаты категориям работников из указа президента России, а с 1 октября 2021 года произойдет индексация зарплат бюджетникам. На поддержку муниципальных образований заложено свыше 1,6 млрд рублей. Однако есть вопросы по поддержке сферы здравоохранения, сельского хозяйства, бизнеса, которые мы попытаемся разрешить», - сказал Устинов.

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Депутат напомнил и предпринимателях, которым потребуется поддержка властей региона после отмены единый налог на вмененный доход с начала 2021 года. В крае на этом режиме работает более 37 тысяч предпринимателей.

«Сейчас депутаты вместе с правительством региона рассматривают разные формы, чтобы и с одной стороны помочь бизнесу, и с другой - сохранить доходы», - подчеркнул Владимир Устинов.

А руководитель фракции ЕР в АКЗС Сергей Приб добавил, что он и его коллеги подготовили целый комплекс поправок ко второму чтению (пройдет в конце ноября).

Единороссы предлагают провести индексацию детских пособий и материнского капитала, а также выплат ветеранам, труженикам тыла, репрессированным.

Также фракция будет настаивать на увеличении трат на модернизацию первичного звена системы здравоохранения, благоустройство дворов и общественных территорий в рамках проекта «Городская среда».

«Мы находимся в постоянном взаимодействии со своими избирателями. В своих поправках мы учитываем те приоритеты, которые депутатам фракции пришлось отстаивать в течение нескольких лет. Это централизованная закупка лекарственных препаратов, дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований, поддержка проекта местных инициатив». - добавил Приб.

Эти предложения единороссы уже обсудили с профильными ведомствами. Власти региона согласились с поправками от фракции.

Напомним, доходы казны планируются в сумме 106,5 млрд рублей, расходы - 112,4 млрд рублей. Дефицит определен в размере 5,8 млрд рублей.