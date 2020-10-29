От контроля над парламентом до импичмента: как ранжировались сибирские губернаторы в Национальном рейтинге

Центр информационных коммуникаций «Рейтинг», в рамках проекта «Национальный рейтинг», опубликовал рейтинг глав субъектов РФ за сентябрь-октябрь 2020 года с комментариями экспертов. «Политсибру» вычленил из него позиции и оценки деятельности губернаторов регионов Сибирского федерального округа (СФО).

Первая группа рейтинга

Андрей Травников

В первую группу рейтинга, состоящую из 25 губернаторов, вошёл лишь один глава сибирского региона – руководитель Новосибирской области Андрей Травников, занявший 21 место.

По мнению экпертов, «Единой России» удалось сохранить за собой большинство в (более 72% мандатов) в региональном парламенте благодаря тому, что партийный список возглавил Травников. Также отмечаются его активные поездки по районам и городам области в предвыборный период. Эксперты указывают, что глава и правительство региона получили на ближайшие пять лет дееспособный и договороспособный законодательный орган, а Травников продемонстрировал успешные действия как на федеральном, так и на региональном уровнях.

Вторая группа рейтинга

Александр Бурков

Сергей Жвачкин

Александр Усс

Виктор Томенко

Во вторую группу вошли: губернатор Омской области Александр Бурков, оказавшийся на 28 строке общероссийского рейтинга, глава Томской области Сергей Жвачкин (42 строка), губернатор Красноярского края Александр Усс (55) и председатель правительства Алтайского края Виктор Томенко, занявший 57 место.

Виктор Томенко

Что касается деятельности последнего, то руководитель Центра политического консалтинга политолог Константин Лукин отметил, что за два года пребывания в должности губернатора Алтайского края Виктору Томенко удалось привлечь в край немало финансово привлекательных проектов. Директор общества «Политцентр» Екатерина Сергеева уточняет, что за два года в регион зашло более 14 инвесторов с общей стоимостью проектов почти 58 млрд рублей, большая часть которых направляется на строительство и запуск новых предприятий.

Третья группа рейтинга

Сергей Цивилёв (Кузбасс)

Игорь Кобзев (Иркутская область)

Шолбан Кара-оол (Республика Тыва)

Олег Хорохордин (Республика Алтай)

Валентин Коновалов (Республика Хакасия)

Руководители остальных пяти регионов Сибири вошли в третью группу рейтинга. Так, 65 место в нём занял глава Кузбасса Сергей Цивилёв, 69 – возглавивший недавно Иркутскую область Игорь Кобзев. Последние строки рейтинга заняли руководители национальных республик: 81 – Глава Тывы Шолбан Кара-оол, 82 – Глава Республики Алтай Олег Хорохордин, 84 – губернатор Хакасии Валентин Коновалов, занявший предпоследнее место в общероссийском рейтинге и обогнавший лишь Главу Калмыкии Бату Хасикова.

Сергей Цивилёв

Относительно Кузбасса новокузнецкий историк и политолог Андрей Полухин указывает, что ряд грандиозных проектов губернатору Сергею Цивилёву не удалось воплотить из-за кризиса и в области наблюдается тенденция к росту долгов, в том числе, в муниципалитетах. Председатель Союза журналистов Кузбасса Валерий Качин отметил, что на протяжении многих лет все значимые решения в Кемеровской области исходили от главы региона. Сергей Цивилев, пришедший в кресло губернатора под антитулеевскими ожиданиями, во многом вынужден действовать в том же стиле. Поэтому системного делегирования полномочий или успешной демонстрации командной работы в ближайшее время ожидать не приходится.

Олег Хорохордин

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин теряет очки в «Национальном рейтинге» из-за попытки импичмента. Эксперты считают, что Хорохордин теряет контроль над ситуацией в республике. Трактовки происшедшего разнятся у представителей различных групп экспертов «Национального рейтинга». Одни считают, что цели добиться отставки Олега Хорохордина у депутатов не было – они просто пытались понудить главу республики изменить кадровую политику, которая раздражает представителей местных элит. Другие объясняют случившееся желанием парламентариев (в частности, независимых депутатов) обратить на себя внимание. Однако консолидация в этом вопросе разнокалиберной парламентской оппозиции, по мнению третьих, доказывает: часть депутатов настроена на реальную борьбу за отставку главы исполнительной власти.

При этом политические скандалы в республике происходят на фоне уголовно-коррупционных.

Валентин Коновалов

Наиболее категорично эксперты высказывались о губернаторе Хакасии Валентине Коновалове. Так, политтехнолог, директор агентства новостей «Хакасия-Информ» (2009-2011 гг.) Михаил Верхотуров отметил, что к осени 2020 года Валентин Коновалов подошёл в статусе главного политического аутсайдера страны.

«Хакасия стала пристанищем для криминала при реализации нацпроектов и вошла в число лидеров страны по преступлениям в этой сфере. Приняты изменения в положение об оплате труда республиканских госслужащих, позволяющие губернатору-коммунисту устанавливать безразмерные премии подчинённым. В Кремль предоставляется недостоверная информация о платежах населения за «коммуналку». Вопреки предвыборным обещаниям, Валентин Коновалов продолжает брать коммерческие кредиты для латания дырявого бюджета Хакасии. Про обещания удвоить бюджет республики главный коммунист региона уже даже не вспоминает», – пишет Верхотуров.

Он также указывает на развал внутрипартийной работы – из КПРФ вышли фигуры, помогавшие Коновалову прийти к власти, а фракция КПРФ в Верховном Совете Хакасии потеряла сразу двух депутатов, превратившихся в одних из ярых оппонентов губернатора в региональном парламенте. Политтехнолог указывает, что бывшие соратники регулярно пишут запросы о его деятельности и критикуют Коновалова в СМИ. Верхотуров напомнил, что второе лицо партии, руководитель аппарата регионального отделения КПРФ, попал в секс-скандал. А на состоявшихся в сентябре выборах большинство мандатов на местном уровне забрали «единороссы».